Can-Explore consolide son expertise avec l'acquisition du Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS)

QUÉBEC, le 9 juin 2025 /CNW/ - Can-Explore, entreprise spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures, est fière d'annoncer l'acquisition de Laboratoire de Canalisations Souterraines (LCS) Inc. de Québec, reconnue pour son expertise de pointe dans les essais de performance et l'entretien des réseaux d'égout et d'aqueduc. Cette transaction inclut également Drains Secours, une entité opérée par LCS, spécialisée dans le domaine de l'excavation résidentielle. L'acquisition de LCS permet à Can-Explore de consolider son expertise sur le marché et de stimuler sa croissance en Amérique du Nord, malgré le contexte économique actuel.

De gauche à droite : les actionnaires de Can-Explore - Tom Tardif, Olivier Lefebvre et Louis Légaré-Lapointe - ainsi que les actionnaires de LCS - Robert Lavoie, Lynda Landry et Daniel Cantin. (Groupe CNW/Can-Explore)

Cette acquisition stratégique vise à unir les forces de ces deux entreprises québécoises spécialisées dans la gestion d'actifs souterrains. Can-Explore, reconnue comme leader pour ses innovations technologiques dans les domaines de l'inspection d'infrastructures, ajoute à son savoir-faire celui d'une entreprise bien établie qui a su bâtir une relation de confiance avec des donneurs d'ouvrage publics et privés à travers le Québec depuis plus de 36 ans.

Une alliance stratégique en période d'incertitude économique

L'acquisition de LCS s'inscrit en période de ralentissement économique et dans un contexte crucial dans lequel les municipalités québécoises sont préoccupées par l'âge, l'entretien et la durabilité de leurs réseaux d'égouts et d'aqueduc. En s'alliant à LCS et à Drains Secours, Can-Explore profitera d'une expertise reconnue partout au Québec pour consolider sa position de tête dans le secteur de la gestion d'actifs d'infrastructures.

L'intégration de LCS vise à renforcer une expertise locale pour Can-Explore, et ce, pour le bénéfice des donneurs d'ouvrage publics et privés. Les employés de LCS ajouteront à l'expérience de Can-Explore dans la continuité et avec une approche axée sur l'innovation.

« L'acquisition de Laboratoire de Canalisations Souterraines est pour nous une étape majeure dans le parcours et dans la croissance de Can-Explore. Nous éprouvons un profond respect et de l'admiration pour cette compagnie qui nous a tant inspirée. À nos débuts en 2014, nous étions deux jeunes entrepreneurs avec une grande idée, mais peu de moyens. LCS était pour nous le modèle qu'on devait suivre et une référence dans le secteur, comme un élève qui rêve de dépasser le maître! Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la fierté de prendre le relais de cette entreprise établie que nous avons tant admirée, et qui nous rappelle le chemin qu'on a parcouru en quelques années seulement », souligne Louis Légaré-Lapointe, président de Can-Explore.

Lynda Landry, directrice de LCS, ajoute au nom des dirigeants de l'entreprise : « Robert Lavoie, Daniel Cantin et moi-même, sommes convaincus que nos clients, nos employés et nos partenaires continueront d'être entre bonnes mains avec toute l'équipe de Can-Explore. Nous voyons cette transition comme une occasion de faire davantage rayonner notre savoir-faire au sein d'une organisation dynamique qui partage nos valeurs et notre vision à long terme. C'est un passage du flambeau dans la continuité qui bénéficiera à tout le monde ».

À propos de Can-Explore

Basée à Québec et fondée en 2014, Can-Explore est spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures grâce à des solutions révolutionnaires qui aident les municipalités, les entreprises et les institutions à maximiser la durabilité de leurs actifs. En plus de son offre de service intégrée, l'entreprise commercialise les outils développés par son équipe de recherche et développement. Ces produits (caméra et logiciel d'inspection d'égout) sont mis en marché partout aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe par la filiale Can-Ex Technologies.

À propos de LCS

Depuis 1989, le personnel de L.C.S. s'est acquis une réputation enviable par ses interventions en essais de performances sur les conduites nouvellement installées ou existantes, en analyse de réseau, en réhabilitation de conduites d'égout et d'aqueduc ainsi qu'en services aux municipalités et aux entrepreneurs en égout-aqueduc. Spécialiste reconnu en alimentation temporaire en eau potable à Québec, L.C.S. compte entre 25 et 30 employé•es: personnel spécialisé et de soutien qui assure les différentes tâches propres aux champs d'activités de la compagnie.

SOURCE Can-Explore

Renseignements : Véronique L'Italien, Responsable des communications, Can-Explore, [email protected], 418 871-0045, poste 126