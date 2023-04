Jann Arden, Ranee Lee et plusieurs autres personnalités honoreront les nouveaux membres en direct de Calgary dans le cadre de cette seconde célébration annuelle

Les nouveaux intronisés Diane Dufresne, Terri Clark et Trooper monteront sur scène pour interpréter quelques-unes des pièces maîtresses de leur répertoire; Robi Botos et Ranee Lee présenteront un hommage musical à l'icône du jazz Oliver Jones, qui sera présent pour l'occasion Intronisée au Panthéon de la musique canadienne en 2022, Deborah Cox participera également à la cérémonie de remise des plaques honorifiques

Billets en vente dès maintenant au junoawards.ca



TORONTO, le 25 avril 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui les noms de quelques-uns des artistes et présentateurs qui participeront à la Cérémonie d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne présentée par Music Canada. Repoussée en raison de la pandémie de COVID-19, la seconde édition de cet événement annuel aura lieu le 18 mai à Calgary, en Alberta, au Studio Bell, foyer permanent du Centre national de la musique (CNM). Les billets sont en vente dès maintenant à partir de 100 $ au junoawards.ca.



Des artistes canadiens de légende, dont Jann Arden et Ranee Lee, remettront les prestigieuses plaques honorifiques aux intronisés de cette année. Membre du Panthéon depuis 2021, l'auteure-compositrice-interprète multiplatine Jann Arden accueillera au Panthéon la supervedette country Terri Clark, avec laquelle elle a collaboré à l'enregistrement de la pièce Leavin' On Your Mind; la fabuleuse interprète Ranee Lee et le pianiste lauréat d'un JUNO Robi Botos honoreront l'incontournable étoile du jazz canadien, le Dr Oliver Jones. Plus de détails sur les présentateurs seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Trois des intronisés de cette année - Diane Dufresne, Terri Clark et Trooper - interpréteront quelques-uns des titres qui ont marqué leurs illustres carrières. Ranee Lee et Robi Botos offriront un hommage à la musique du Dr Jones en présence du légendaire pianiste de jazz.

L'exceptionnelle chanteuse pop et R&B Deborah Cox, qui a ébloui le public sur scène lors de sa prestation d'intronisation au Panthéon de la musique canadienne à la Soirée des Prix JUNO 2022, sera présente pour recevoir sa plaque honorifique en personne.

