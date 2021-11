Nouvellement assermentée, Caroline Bourgeois fait son entrée au comité exécutif

« Notre administration a fait de l'accès aux parcs et aux espaces verts une priorité, et je suis fière de pouvoir compter sur le leadership de Caroline Bourgeois pour mener cet important dossier au comité exécutif. La population a démontré, tout au long de la pandémie, son grand attachement aux grands parcs ainsi qu'aux parcs locaux et nous nous sommes engagés à en assurer la qualité, mais aussi à développer de nouveaux espaces verts. Les besoins sont particulièrement grands dans l'Est de Montréal, où le Grand poumon de l'Est verra le jour. Caroline verra notamment à la réalisation de ce grand projet », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le développement de l'Est de Montréal, qui s'accélérera au cours des prochaines années, fera aussi partie des priorités de Caroline Bourgeois. Ce secteur de Montréal présente un grand potentiel de redéveloppement, qui sera facilité par l'arrivée d'un réseau de transport structurant, rapide et efficace, le REM de l'Est, et par la décontamination de nombreux terrains.

« Je suis très fière de la confiance que m'accorde la mairesse pour mener à bien des dossiers aussi importants que ceux des grands parcs et de l'Est de Montréal. Notre administration est déterminée à assurer un développement vert et inclusif à notre métropole et j'aurai l'occasion d'y contribuer directement », s'est réjoui la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et membre du comité exécutif, Caroline Bourgeois.

Rappelons que le premier conseil municipal du présent mandat se tiendra le lundi 29 novembre, à compter de 13 h. La prochaine rencontre du comité exécutif est pour sa part prévue le 8 décembre.

