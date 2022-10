Nouvelle zone commerciale : YQB inaugure deux nouvelles concessions alimentaires et une zone événementielle accueillant le Carnaval de Québec

QUÉBEC, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) est fier d'avoir inauguré sa nouvelle zone commerciale en compagnie de ses nouveaux partenaires du Resto-bar Blaxton, de la Brûlerie Rousseau par Nourcy et du Carnaval de Québec. Les voyageurs d'ici et d'ailleurs pourront dorénavant profiter de l'offre alimentaire de ces deux bannières québécoises appréciées des gens de la région en attendant leur vol. Ils pourront également se divertir et en apprendre davantage sur l'histoire du Carnaval de Québec en visitant l'exposition exclusive préparée par le célèbre festival hivernal, dans la nouvelle zone événementielle.

« Nous sommes très heureux d'accueillir officiellement le Resto-bar Blaxton, la Brûlerie Rousseau par Nourcy et le Carnaval de Québec à YQB, trois organisations qui font le bonheur et la fierté des gens de la région. Grâce à ces deux nouvelles concessions alimentaires et à la zone événementielle, nous souhaitons que les voyageurs puissent vivre une expérience distinctive à leur passage dans l'aérogare et que les gens d'ici et d'ailleurs aient envie de voyager au départ de YQB. Nous travaillons d'arrache-pied afin de rendre votre aéroport le plus attrayant possible et pour en faire un lieu qui reflète les couleurs et les saveurs qui caractérisent notre magnifique région », a déclaré Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

« Le Blaxton Aéroport de Québec est le premier restaurant-bar en près de 25 ans à desservir les voyageurs à YQB. Nous bonifions l'offre alimentaire de l'Aéroport de Québec et nous sommes fiers de contribuer à l'expérience client des voyageurs. Fort d'un investissement d'un million de dollars, notre nouveau restaurant compte plus de 160 places assises et est ouvert du matin au soir tous les jours. Nous sommes heureux de répondre à une demande qui était exprimée par les passagers de YQB depuis plusieurs années et nous espérons qu'ils apprécieront cette ouverture », a souligné Bassem Oueslati, copropriétaire du Blaxton Aéroport de Québec.

« Nous sommes enchantés d'avoir pu associer Brûlerie Rousseau et Nourcy pour créer un concept exclusif pour l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Notre but est d'offrir un service efficace et rapide et une qualité de produits irréprochable, digne des plus beaux cafés "third wave". Je suis heureux de contribuer à ce nouveau projet et de répondre aux désirs des passagers de voir une bannière de café québécoise dans l'aérogare », a précisé Nicolas Nourcy, propriétaire de Nourcy et opérateur de la Brûlerie Rousseau par Nourcy.

« Le Carnaval de Québec est ravi d'inaugurer la nouvelle zone événementielle de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec avec une exposition spécialement préparée pour ce lieu unique. Pendant les deux prochaines années, j'invite la population locale ainsi que les touristes qui attendent leur embarquement à découvrir ou redécouvrir l'histoire de mon Carnaval et ses moments magiques. J'ai très hâte que vous puissiez contempler les artéfacts, les photos présentant l'origine du Carnaval, l'évolution de ses effigies, de ses affiches publicitaires et de ses activités hivernales incroyables! », a annoncé Bonhomme Carnaval, roi de la Fête.

Située directement face à la sortie du point de contrôle, la nouvelle zone commerciale, avec ses deux nouvelles concessions alimentaires et sa zone événementielle, vient s'ajouter à l'offre commerciale de l'aérogare qui inclut déjà une boutique de commodités RELAY, la boutique The Loop Hors taxes, ainsi qu'un restaurant A&W.

