XI'AN, Chine, 12 janvier 2026 /CNW/ - La cérémonie d'ouverture du Festival des lanternes de Chang'an 2026, intitulée « Des milliers de lanternes brillent sur Chang'an pour accueillir le printemps avec des chevaux », a récemment illuminé la ville historique de Xi'an, en Chine.

Le Festival des lanternes de Chang’an 2026 devance le printemps à Xi’an, avec au programme de formidables spectacles de lumière (PRNewsfoto/Xi'an Municipal Government)

Le Festival, qui s'ouvrait habituellement pour le Festival du printemps, a été avancé cette année pour associer le patrimoine culturel millénaire de la ville à des illuminations spectaculaires et modernes dans un splendide déploiement de lanternes regroupant sur 96 jours le Festival du Nouvel An, le Festival du printemps et le Festival des lanternes. Il en résulte une recréation du spectacle de la dynastie des Tang autour d'« une nuit rayonnante de floraisons, d'une ville illuminée par des arbres de feu et des fleurs d'argent ».

Le Festival des lanternes de Chang'an se déroule cette année sur deux sites principaux : le jardin Da Tang Furong (Tang Paradise : le Paradis des Tang) et le mur de la ville de Xi'an, à travers des récits où s'entrelacent la terre et l'eau.

Centré sur trois thèmes fondamentaux : « Revitalisation des trésors nationaux », « Charme poétique de Chang'an » et « Le galop du cheval du zodiaque », le festival tisse sur le site du mur de la ville de Xi'an toute une tradition de vestiges culturels, de poésie et de légendes du zodiaque dans une tapisserie éblouissante. Plus de 50 trésors nationaux provenant de musées de premier plan ont été repensés numériquement et artisanalement pour sortir des salles d'exposition et habiller l'ancien mur. Pendant le Festival du printemps se tiendra à la porte de Yongning le marché « Cent ruelles, mille poèmes », où les vers transcenderont le temps et l'espace pour pleinement mettre en valeur le charme culturel de Xi'an, « capitale de la poésie Tang ».

Au jardin Da Tang Furong, le festival se poursuit jusqu'au 6 avril. Sur le thème de la poésie Tang, 39 groupes de lanternes y transforment plus de 300 poèmes classiques en déambulations immersives teintées d'ombre et de lumière. Plus de 30 artisanats du patrimoine culturel immatériel, comme la broderie de Suzhou, le tressage du bambou et le traditionnel maquillage du visage pour l'opéra, sont ingénieusement intégrés aux motifs des lanternes. De jour, les visiteurs du monde entier peuvent y découvrir des jeux traditionnels chinois tels que le pitch-pot (touhu) et les quilles à quinze repères, ou encore assister en direct à des opéras classiques. La nuit, les visiteurs seront enchantés par de superbes vases de feu à base d'eau, des spectacles de lumière laser, des animations de fontaine et des spectacles interactifs.

Au cours des deux dernières années, le Festival des lanternes de Chang'an a traversé les mers et les montagnes pour participer à des événements culturels conjoints avec les cinq pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan). Il a également été organisé à l'étranger pour faire connaître toute l'originalité du style romantique chinois aux États-Unis, à Singapour et en Malaisie.

