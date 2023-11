MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Paperplane Therapeutics, une jeune entreprise québécoise leader dans la conception de jeux de réalité virtuelle hautement interactifs et immersifs et de thérapie cognitivo-comportementale, est fière d'annoncer le lancement de DREAM DENTAL, une solution thérapeutique révolutionnaire qui améliore le confort et favorise la détente des patients pendant les traitements dentaires tout en réduisant le temps de procédure pour les praticiens. DREAM DENTAL permet aux patients d'interagir avec des expériences immersives tout en restant complètement immobiles.

DREAM DENTAL est le résultat de nombreuses années de recherche par le Dr Jean-Simon Fortin, président et cofondateur, et par le professeur David Paquin, directeur de la technologie et cofondateur. En aidant à soulager la douleur et l'anxiété, DREAM DENTAL rend l'expérience plus agréable pour le patient tout en permettant au dentiste d'obtenir des résultats plus prévisibles.

« DREAM DENTAL rehaussera l'expérience des traitements. Ce nouveau dispositif peut être utilisé seul ou avec des médicaments sur ordonnance. Il a un impact important sur la manière dont la douleur et l'anxiété sont gérées dans les cliniques dentaires en rehaussant le confort des patients, ce qui se traduit par une amélioration des flux de travail opérationnel et une réduction des frais généraux. Il peut réduire la douleur, la perception de la douleur et la mémoire de la douleur », a déclaré le Dr Jean-Simon Fortin.

Une étude clinique est en cours au département de médecine dentaire du CHU Sainte-Justine, à Montréal, supervisée par la Professeure Sylvie Le May ainsi que les dentistes Dre Marie-Ève Asselin et Dre Wenjia Wu.

DREAM DENTAL s'appuie sur la plateforme DREAM, qui a été mise en œuvre avec succès lors des campagnes de vaccination contre la COVID-19 pour aider les enfants à surmonter leur peur et leur anxiété face aux aiguilles dans les centres de vaccination et les hôpitaux au Canada et aux États-Unis. Paperplane Therapeutics vise à étendre son approche non pharmaceutique efficace à la gestion de la douleur et de l'anxiété chez les patients de tous âges dans les centres dentaires partout en Amérique du Nord. Un partenariat a d'ailleurs été conclu avec deux nouveaux distributeurs aux États-Unis, Benco Dental et Allure Orthodontics.

Multiplier les avantages de la réalité virtuelle dans les soins de santé

Au Canada, selon l'Association dentaire de l'Ontario, de nombreuses personnes éprouvent une anxiété lorsqu'elles consultent leur dentiste. Environ 36 % des personnes aux États-Unis craignent les traitements dentaires, dont 12 % ont une peur extrême, et environ 3 % des adultes dans les pays industrialisés peuvent avoir la phobie d'aller chez le dentiste et éviter d'y aller. En outre, on estime qu'environ 9 à 20 % des adultes aux États-Unis évitent de se rendre chez le dentiste en raison de leur peur et de leur anxiété.

« Les annulations fréquentes et les rendez-vous manqués sont typiquement associés à l'anxiété ou à la phobie d'aller chez le dentiste. C'est un problème plus courant qu'on ne le pense », a déclaré la Dr Élise Morency, l'une des premières dentistes à utiliser DREAM DENTAL dans son cabinet. « J'ai vu la différence chez mes patients qui ont essayé cette nouvelle thérapie, ils demandent à l'utiliser à nouveau lors de leurs prochains rendez-vous. Et je n'ai même pas besoin de modifier mes procédures ou mes techniques. »

Afin de favoriser le lancement initial sur le marché nord-américain, Paperplane Therapeutics a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Ian Miller au sein de son équipe de direction. En tant que directeur des revenus, M. Miller apporte une expérience et une expertise considérables en matière de croissance des revenus, de partenariats stratégiques et de développement commercial au sein de l'industrie. « Nous sommes ravis d'accueillir Ian dans notre équipe et nous sommes convaincus que son leadership nous mènera vers de nouveaux horizons », a déclaré le Dr Fortin.

À propos de Paperplane Therapeutics

Paperplane Therapeutics a été fondée en 2019 par une équipe visionnaire et expérimentée. Alliant de solides expertises en médecine et en divertissement interactif, les fondateurs se sont unis pour concevoir des jeux vidéo thérapeutiques en réalité virtuelle. Leur volonté ? Améliorer concrètement l'expérience de soins que vivent les enfants et les adolescents lorsqu'ils doivent subir un traitement ou une procédure médicale, en clinique ou en milieu hospitalier.

