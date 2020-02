Nouvelle structure d'actionnariat pour la ligne d'avions commerciaux A220 - Un potentiel gagnant pour toute l'économie québécoise, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La transaction tripartite pour l'A220, annoncée aujourd'hui entre Bombardier, Airbus et le gouvernement du Québec, pourrait être fort avantageuse pour l'ensemble des parties, affirme la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

Le gouvernement du Québec voit ainsi son investissement passer à 25 % de la valeur globale du programme, les ventes de l'A220 pourront continuer à croître, la production des avions pourra se poursuivre ici, au Québec, et Bombardier voit son obligation de financer la croissance de l'A220 retirée.

« L'expertise du A220 est au Québec et une part importante de la réussite du modèle actuel provient du programme de la Série C de Bombardier », souligne Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Airbus comprend que la bonne décision est de maintenir ses activités à Mirabel et les milliers d'emplois de qualité liés à cet avion, dont le caractère novateur est impressionnant. »

Pour la FCCQ, il importait aussi de protéger la valeur de l'investissement du gouvernement du Québec, ce que cette annonce vient confirmer. « Dans un contexte où la valeur de l'investissement public de 1,3 G$ a diminué au cours des dernières années, l'État québécois se donne les moyens non seulement de retrouver la valeur initiale du placement, mais que celui-ci soit profitable à moyen et long terme », remarque Charles Milliard.

Les projections de vente sont positives et les commandes récentes ont bondi rapidement, durant la dernière année et demie. Déjà, plus d'une centaine d'avions sont en circulation, ce qui laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'A220 et le retour sur l'investissement québécois d'ici 2026.

La suite pour Bombardier

Bien que Bombardier se retire de ce secteur précis de l'aviation commerciale, il n'en demeure pas moins que ce fleuron de l'économie québécoise est reconnu mondialement pour sa division d'avions d'affaires, avec plus de 10 800 employés au Québec. « L'industrie aéronautique est un secteur important et essentiel pour la croissance économique du Québec, avec des emplois bien rémunérés dans plusieurs régions, en plus de générer des retombées importantes grâce aux exportations. Nous sommes confiants qu'à travers sa transformation, Bombardier saura conserver sa place au cœur de cette industrie », conclut Charles Milliard.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Joanne Beauvais, Directrice, Communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 928-8373

Liens connexes

https://www1.fccq.ca