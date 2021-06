MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie est fier de présenter officiellement la station de phytotechnologies La maîtrise des plantes envahissantes située à l'étang de la Maison de l'arbre Frédéric-Back, au Jardin botanique de Montréal. Une occasion de découvrir des technologies respectant la nature dans un environnement enchanteur!

Les phytotechnologies utilisent les plantes pour solutionner des enjeux environnementaux, comme épurer l'air, l'eau et le sol, contrôler l'érosion et le ruissellement ou restaurer des sites dégradés. Elles représentent des solutions alternatives aux approches d'ingénierie conventionnelles. Appréciées pour leur faible coût d'investissement, elles ont un taux de réussite élevé et offrent de multiples services écosystémiques.

Afin de régler concrètement des problématiques auxquelles le Jardin botanique est confronté, comme celle des plantes envahissantes, les scientifiques du Jardin botanique et de l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) ont collaboré à la mise en place d'une série de stations de phytotechnologies. Des éléments éducatifs destinés à expliquer le fonctionnement et le rôle des plantes ont été intégrés dans les installations pour éveiller l'intérêt du public. En intégrant harmonieusement ces stations au cœur de l'expérience du Jardin botanique, Espace pour la vie associe les phytotechnologies à sa mission de préservation de la biodiversité et d'éducation pour en faire bénéficier les visiteurs et visiteuses.

Les stations de phytotechnologies d'Espace pour la vie démontrent tout le potentiel des plantes pour la transition écologique, un des objectifs principaux du plan stratégique Montréal 2030. Les installations de la station La maîtrise des plantes envahissantes ont été conçues afin de maîtriser l'implantation d'espèces végétales envahissantes, tout en assurant un milieu adapté à une diversité de plantes indigènes. L'objectif est de créer un milieu diversifié, naturel et respectueux de l'environnement qui se maintiendra avec un minimum d'entretien.

C'est le temps de découvrir le pouvoir des végétaux, en plus de constater comment les plantes contribuent efficacement et joliment à générer de nombreux bénéfices environnementaux!

Citations

Julie Jodoin, directrice par intérim, Espace pour la vie

« Il est reconnu que, dans le contexte des changements climatiques, des écosystèmes sont déséquilibrés par la modification des relations entre les espèces. Nous avons donc le devoir de trouver des solutions durables en harmonie avec la nature. Dans le cadre de l'engagement d'Espace pour la vie pour la protection de la biodiversité, et grâce au soutien de la Fondation Espace pour la vie, les phytotechnologies représentent des solutions concrètes qui sont en adéquation avec la vision du plan stratégique Montréal 2030 dont l'un des objectifs est de limiter l'ampleur des changements climatiques, s'adapter à ceux-ci et en atténuer les impacts. »

Anne Charpentier, directrice, Jardin botanique de Montréal

« Les stations de phytotechnologies, projet phare d'Espace pour la vie au Jardin botanique, démontrent tout le potentiel des plantes pour la transition écologique. Cette deuxième station de phytotechnologies, inaugurée aujourd'hui, permet ainsi de régler concrètement des problématiques auxquelles le Jardin botanique est confronté, comme, justement, celle des plantes envahissantes. Des installations ont été conçues afin de maîtriser l'implantation d'espèces végétales invasives, tout en assurant un milieu adapté à une diversité de plantes indigènes. Il s'agit d'une magnifique vitrine qui met de l'avant le pouvoir des plantes. »

Jocelyn Pauzé, conseiller associé à Espace pour la vie

« Le Jardin botanique est l'un des joyaux d'Espace pour la vie et de Montréal. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ses experts et chercheurs, qui trouvent des solutions adaptées et créatives aux enjeux de la biodiversité. Force est de constater que la phytotechnologie est une approche prometteuse qui contribuera à lutter concrètement contre des problèmes environnementaux. Je tiens à féliciter les employés du Jardin botanique pour cette avancée remarquable. »

Pochette de presse numérique

À Découvrir

Les phytotechnologies au Jardin botanique

Blogue de Michel Labrecque : « Combattre les plantes envahissantes »

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: POUR INFORMATION, Espace pour la vie, Isabel Matte, [email protected], 514 250-7753; Rosemonde Communications, Rosemonde Gingras, [email protected], 514 458-8355

Liens connexes

espacepourlavie.ca