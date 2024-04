Cette solution d'IA permettra aux institutions financières et à leurs clients de relever les défis les plus importants auxquels ils font face, que ce soit l'établissement d'un budget et la planification financière, ou encore la gestion du patrimoine et l'évaluation de la solvabilité.

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - BDO Canada a dévoilé aujourd'hui sa toute nouvelle solution d'intelligence artificielle (« IA ») destinée à aider le secteur des services financiers au Canada à surmonter les défis de taille qu'il doit actuellement relever. S'appuyant sur l'IA et l'apprentissage automatique, cette technologie propose des services personnalisés de gestion de patrimoine, d'évaluation de la solvabilité, de budgétisation et de planification financière.

BDO Digital lance sa solution d'IA alors que les institutions financières cherchent des solutions novatrices pour répondre aux besoins de leurs clients dans le contexte de l'un des plus grands transferts intergénérationnels de richesses et que le niveau d'endettement des consommateurs atteint un record.

« En outillant les institutions financières, notre solution d'IA leur confère un avantage concurrentiel, améliore la satisfaction de leurs clients et stimule la croissance ainsi que l'innovation. Nous aspirons à fournir des solutions numériques grâce auxquelles les Canadiens seront en mesure de comprendre leur situation financière dans toute sa complexité et de mieux investir dans leur avenir », déclare le chef national des Services-conseils de BDO Canada, Rishan Lye.

L'équipe de BDO a fait découvrir la nouvelle solution au moyen d'une simulation interactive à l'occasion du Microsoft Executive AI Summit.

Celle-ci offre aux institutions financières et à leurs clients une gamme de services personnalisés conçus pour répondre à leurs objectifs financiers particuliers, dont les suivants :

Assistant IA pour la gestion de patrimoine

Planification des investissements (objectifs, profil de risque, répartition du portefeuille)

Conseils financiers personnalisés (p. ex., optimisation du portefeuille, cotisations annuelles)

Planification successorale (bénéficiaires, répartition des actifs)

Planification de l'hypothèque, de la famille et de la retraite

Assistant IA de budgétisation et de planification financière

Vue d'ensemble de la situation financière du client ou du ménage (famille, colocataires)

Établissement d'objectifs d'épargne, répartition budgétaire par activité, suivi des dépenses (p. ex., santé, voyages, services publics)

Recommandations et produits personnalisés pour stimuler l'épargne

Assistant IA en matière de solvabilité

Répercussions des décisions (p. ex., prêt hypothécaire, prêt étudiant, prêt automobile)

Consolidation ou optimisation des dettes

Produits et primes d'assurance personnalisés

Évaluation et pondération des effets sur le crédit

Calcul d'une cote de crédit globale

Conseils pour l'amélioration de la cote de crédit

Dans un secteur se tournant de plus en plus vers les technologies perturbatrices, BDO Canada demeure à l'avant-garde de l'innovation grâce à ses solutions de pointe. Ses outils d'IA immersifs visent à redéfinir la façon dont les institutions financières exercent leurs activités et interagissent avec leurs clients.

BDO est un acteur de longue date au sein du secteur financier qui offre une gamme complète de services à plus de 10 000 clients. BDO Digital agit comme conseiller de confiance auprès d'institutions financières qui souhaitent tirer leur épingle du jeu dans ce secteur en constante évolution.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de divers secteurs et segments. Depuis plus de 100 ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une vaste gamme de services en matière de certification, de fiscalité et de conseils fondés sur ses connaissances approfondies des différents secteurs. Comptant plus de 5 000 employés dans 100 bureaux au Canada et plus de 1 800 bureaux dans 164 pays, BDO est en mesure de répondre aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : www.bdo.ca

SOURCE BDO Canada LLC

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements : Tara MacPherson, Proof Strategies pour BDO Canada, [email protected], 905 870-1771