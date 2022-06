TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - du 20 au 26 juin, TFO souligne l'histoire, le patrimoine, la résilience et la diversité des premières nations, des inuits et des métis du Canada, au travers de sa programmation, avec la diffusion dès le 20 juin à 19 h, des séries jeunesse : Les Autochtones, tu connais?, produite par Julie O'Bomsawin et de Théo le loup.



Les Autochtones, tu connais?, permet aux jeunes spectateurs d'en apprendre davantage sur les cultures autochtones. Les thèmes abordés sont : la musique, les arts, la diversité autochtone, les savoirs traditionnels, l'alimentation, la spiritualité, les vêtements et les apparats et finalement le vivre ensemble. Avec des sujets aussi divers Les Autochtones, tu connais? offre de nouvelles perspectives et pistes de réflexion permettant d'alimenter des discussions assurant une meilleure connaissance des peuples autochtones.

Théo le loup est une série animée mettant en scène trois enfants des peuples autochtones, utilisant leurs pouvoirs du totem pour venir en aide aux habitants de la baie de la Tortue lors de diverses situations imprévues. Tout au long de la série, nous découvrons les Sept Préceptes que tous les autochtones essaient de suivre comme un art de vivre : la vérité, le respect, l'honnêteté, l'humilité, la sagesse, le courage et l'amour. Des thématiques riches et variées comme les sciences humaines, les coutumes et les traditions des peuples autochtones font de ces épisodes une richesse inestimable.

Les créneaux de diffusion

Les Autochtones, tu connais?

Du lundi 20 au Jeudi 23 juin : 1 épisode à 19 h

Samedi 25 et Dimanche 26 : 2 épisodes à 17 h et 17 h 30

Théo le loup

La semaine du 20 juin : le matin à 06 h 00 et 08 h 30. La journée à 13 h 00 et 14 h 30

Pour la journée nationale des autochtones le 21 juin: des épisodes de Théo Leloup seront diffusés à 6 h et 13 h.

En plus des nouvelles séries, TFO propose la même semaine une programmation spéciale chaque soir dès 21 h de films et de documentaires autochtones.

Crédits

Les Autochtones, tu connais?

Une idée originale de : Kassiwi média

Production : Julie O'Bomsawin

Réalisation : Jean-François Proteau

Scénariste : Louis-Martin Pepperall

Directeur de la photographie : Nicolas Bilodeau

Preneurs de son : Christian Marchand, Geneviève Pépin

Assistant de production : Olivier Bouchard

Coordonnatrice de postproduction : Monica Tarazi

Monteuse : Viviane Léger

Mixeur sonore : Sylvain Bourgault

Musique originale : Alexandre O'Bomsawin

Coordonnatrice administrative : Mélanie Brière

Directrices de production : Julie Trudel, Carolyne Vachon



Théo le loup

Production : Gerald Tripp

Producteurs exécutif : Sheldon Wiseman, Patrick Clément, Alexander Bar

Réalisation : Virginia Findlay

Développé par : Alexander Bar

Scénaristes : Sonya Ballantyne, Alexander Bar

Preneurs de son : Martin LaFrenière, Kyle Monkman

Monteur : Paul Morrow

Musique originale : Julien Delorme

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain.

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

SOURCE Groupe Média TFO

Renseignements: Contact médias, Cynthia-Laure Etom, Coordinatrice principale des communications corporatives, Groupe Média TFO, C : 647 221-4909, [email protected]