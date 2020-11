Nouvelle série documentaire « Coroner, la voix des victimes » - Une invitation à découvrir le travail de coroner

QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner est très fier d'avoir collaboré à la nouvelle série documentaire québécoise « Coroner, la voix des victimes », disponible dès aujourd'hui sur le Club Illico.

Cette série produite par Attraction Images, en collaboration avec Québecor Contenu, offre un accès inédit au quotidien des coroners et aux différentes facettes de leur métier. À travers huit grands thèmes, le téléspectateur participe aux investigations de six coroners :

Me Julie A. Blondin (Laurentides)

Dr André-H. Dandavino (Montérégie)

Me Yvon Garneau (Centre-du-Québec)

Me Kathleen Gélinas (Estrie)

Dr Louis Normandin (Montréal)

Me Karine Spénard (Montréal)

Découverte d'un corps, examen de la dépouille, analyses de laboratoire, collaboration avec les policiers, rédaction du rapport final : les huit épisodes d'une heure permettent d'explorer des aspects du métier peu connus du grand public. Les coroners partagent également de nombreuses réflexions personnelles, ce qui en fait une série authentique, percutante et souvent émouvante.

Le Bureau du coroner salue Attraction Images et ses partenaires pour la qualité et l'originalité de cette production et la remercie de son intérêt pour sa mission. Cette incursion dans le monde de l'investigation des décès évitables permettra assurément de mieux faire connaître le rôle essentiel des coroners, qui est avant tout de protéger la vie.

Une série à ne pas manquer!

