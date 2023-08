MONTRÉAL, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec adopte aujourd'hui la série de nouveaux règlements sur les produits de vapotage qui avait été annoncée le 19 avril dernier. Imperial Tobacco Canada (ITCAN) réitère son désaccord et soutient que le gouvernement choisit de réglementer les produits de vapotage sous le coup de l'émotion plutôt que de comprendre le réel potentiel de réduction des méfaits que ces produits peuvent jouer pour la santé publique du Québec. Le règlement interdira la vente de produits de vapotage contenant toute autre saveur que celle de tabac à partir du 30 octobre 2023.

« Pendant que les groupes antitabac se réjouissent de cette nouvelle, la triste réalité est que cette réglementation ne changera malheureusement rien à la consommation des jeunes. Soyons clairs, nous sommes d'accord avec le fait que trop de jeunes vapotent et qu'ils ne le devraient pas. Cependant, les restrictions extrêmes sur les saveurs dans les produits de vapotage qui sont adoptées aujourd'hui ne résoudront pas ce problème, a déclaré Eric Gagnon, vice-président des affaires juridiques et externes d'ITCAN. Les jeunes se procurent déjà des produits de vapotage de façon illégale. Ils continueront forcément de s'approvisionner de la même façon que les adultes le feront dorénavant, c'est-à-dire sur le marché noir, où les produits ne sont pas homologués et où aucune norme de sécurité n'existe, tout en remplissant les poches des criminels au passage. »

ITCAN rappelle que si le gouvernement était réellement sérieux dans ses démarches de prévention du vapotage auprès des jeunes, il aurait dû adopter des mesures concrètes telles que :

Veiller à ce que les mineurs n'achètent pas de produits de vapotage en mettant en place des sanctions sévères pour toute personne qui fournit des produits de vapotage à des mineurs.

Développer des programmes d'éducation et de sensibilisation visant à s'assurer que les adultes n'achètent pas ou ne fournissent pas de produits de vapotage à des mineurs.

Mettre en place des programmes de formation obligatoires pour tous les détaillants de produits de vapotage et de tabac afin de les éduquer, ainsi que leur personnel, sur la manière d'empêcher efficacement l'accès des mineurs aux produits de vapotage.

Santé Canada a déclaré que le vapotage constitue une option moins néfaste que la cigarette et que les données probantes suggèrent que le fait de vapoter des produits contenant de la nicotine peut aider les adultes à cesser de fumer1. En effet, l'utilisation de produits de vapotage permet de réduire considérablement l'exposition aux substances néfastes présentes dans les cigarettes qui favorisent le développement de cancers, de maladies pulmonaires et de maladies cardiovasculaires.

« Le gouvernement du Québec avait l'opportunité de se positionner comme étant chef de file au Canada en matière de réduction des méfaits du tabac en se basant sur les faits et la science pour prendre une décision éclairée. Il ne l'a pas fait, soutient M. Gagnon. Une réglementation équilibrée permettant aux produits de vapotage aromatisés d'atteindre leur plein potentiel de réduction des méfaits, tout en encadrant plus strictement la vente de produits à base de nicotine aux mineurs aurait pu être préconisée. Le gouvernement a malheureusement succombé à la pression des groupes antitabac, laissant les consommateurs adultes face à aucun autre choix que de se procurer des produits illégalement ou pire encore, les inciter à retourner à la cigarette traditionnelle. »

