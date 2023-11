QUÉBEC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le président du conseil d'administration, M. Glenn Kelly, est heureux d'annoncer qu'à compter du 20 novembre prochain, Madame Marie-Soleil Tremblay deviendra présidente et cheffe de la direction de CAA-Québec. Cette nomination survient alors que M. Richard Lachance, en fonction depuis juin 2013, avait annoncé son départ à la retraite voici quelques mois.

Marie-Soleil Tremblay, présidente et cheffe de la direction à CAA-Québec (Groupe CNW/CAA-Québec)

Un parcours éloquent : « Marie-Soleil Tremblay est une dirigeante d'expérience, reconnue pour son leadership mobilisateur, sa vision inspirante et sa capacité à cultiver et développer le talent. Au fil d'un riche parcours, Mme Tremblay a su aiguiser son sens des affaires, son talent de communicateur et nombre de qualités qui sont le propre des hauts dirigeants inspirants et performants » a déclaré Monsieur Kelly.

Diplômée en administration des affaires et marketing de l'École des hautes études commerciales (HÉC) et titulaire d'une maîtrise en gestion et marketing de l'Université de Sherbrooke, cette trifluvienne d'origine a œuvré au sein d'importantes entreprises que sont UAP/NAPA pièces d'auto, RONA, LOWE'S Canada et Groupe Dynamite.

1ere femme à la tête de CAA-Québec : depuis 1904, CAA-Québec a su évoluer avec son temps. L'organisation accueille maintenant la première femme à sa tête et qui plus est, le plus jeune membre à sa haute direction.

Alors que Richard Lachance quittera pour une retraite méritée et remplie de projets stimulants, on ne peut manquer de souligner que le choix de Mme Tremblay s'est imposé à la fois comme une suite logique et un changement adapté aux défis.

Reconnue pour son énergie mobilisatrice, Marie-Soleil détient une force notable : celle d'amener ses équipes à atteindre des objectifs ambitieux pour offrir des expériences employé et client hors pair. Elle fait le saut dans l'univers de CAA-Québec pour mettre à profit son dynamisme et son approche humaine pour la croissance de l'offre d'assistance et l'engagement sociétal de CAA-Québec.

Rappelons qu'au cours des 10 dernières années, M. Lachance a su poursuivre la croissance de CAA-Québec en dépit de périodes de fortes turbulences dont la pandémie de COVID-19. Il a en outre développé les produits d'assurances dommages, auto et habitation de CAA-Québec et apporté nombre d'améliorations significatives en matière de gouvernance, de capital humain et des technologies de l'information.

En reconnaissance de l'apport de Monsieur Lachance, le président du conseil a conclu : « Dès son arrivée et au cours des prochaines semaines, la nouvelle présidente et cheffe de la direction découvrira une grande organisation à échelle humaine, soucieuse de contribuer à la tranquillité d'esprit de ses membres et d'être un citoyen corporatif responsable et engagé ».

