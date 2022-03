Nouvelle offensive promotionnelle de la marque Bonjour Québec - L'industrie touristique québécoise se repositionne sur les marchés internationaux

QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans un contexte de reprise du tourisme international et de levée graduelle des restrictions sanitaires aux frontières, l'industrie touristique québécoise, sous la marque Bonjour Québec, est heureuse d'intensifier ses efforts de promotion de la destination sur les différents marchés internationaux. Territoire spectaculaire, accueil chaleureux et culture créative sont autant de forces distinctives qui seront valorisées afin de propulser la destination et séduire les différentes clientèles des marchés ciblés.

Donner un nouvel élan au Québec touristique

Rappelons qu'en 2019, les villes et régions du Québec accueillaient près de 36 millions de touristes, dont plus de 9 millions de visiteurs hors Québec. Les dépenses réalisées par les touristes hors Québec représentaient 5,9 milliards de dollars, soit 54 % des dépenses touristiques totales du Québec. Le Québec se situait au deuxième rang parmi les provinces canadiennes pour le nombre de visiteurs et au troisième rang pour les recettes touristiques.

Alors que la concurrence entre les destinations s'intensifie, la relation essentielle entre les voyageurs, les entreprises et les communautés sera au cœur de la stratégie de promotion de la destination pour faire rayonner la marque Bonjour Québec et attirer les clientèles qui ont recommencé à être actives et à planifier des voyages.

De l'émotion à l'immersion

Au cours des prochains mois, la campagne Québec, mon amour, mettra à l'avant-scène des ambassadeurs.drices qui parlent des expériences qui les font vibrer et pourquoi ils sont en amour avec le Québec. Leurs témoignages seront accompagnés de splendides images qui mettent en lumière la culture, les villes vibrantes, l'accueil chaleureux, l'accessibilité à la nature et l'immensité du territoire. Ces contenus seront diffusés d'abord en France (depuis le 10 mars), puis aux États-Unis, en Ontario et au Québec, (à compter du début avril).

Ces ambassadeurs.drices formuleront des recommandations personnalisées en lien avec les expériences phares et leurs intérêts afin d'entrer en connexion avec les voyageurs.euses ayant des intérêts similaires, contribuant ainsi à stimuler l'engagement et l'appétit du public, faire rêver et inciter à prendre son billet pour le Québec!

Afin d'appuyer la stratégie de promotion de la marque Bonjour Québec, soulignons qu'une délégation sera également active, du 21 au 25 mars prochain, dans les villes de Bruxelles, Paris et Lyon. Elle présentera les nouveautés touristiques, notamment en matière de tourisme durable, et abordera les questions relatives à la sécurité de la destination en lien avec les mesures sanitaires en vigueur au Québec.

Citations

« La nouvelle offensive promotionnelle sous la marque Bonjour Québec invite les voyageurs de nos marchés cibles à une immersion fascinante dans tout ce que le Québec a à offrir. Qu'il s'agisse de nos paysages spectaculaires; de rencontres inoubliables avec des gens accueillants et fiers de leurs traditions; ou de découvertes culturelles étonnantes; le Québec s'ouvre aux visiteurs à travers les yeux d'amoureux fous de notre destination. Je suis convaincue que ce type de contenu, comme tous les efforts de promotion réalisés sous la marque unifiée Bonjour Québec, saura charmer nos publics cibles et les incitera à revenir nous visiter dès cet été! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec

« L'intensification des actions de mise en marché hors Québec constitue un signal fort et encourageant comme quoi l'industrie touristique québécoise est bien engagée dans la relance. Nous sommes fébriles à l'idée de propulser à nouveau notre marque distinctive, nos expériences phares, et faire rayonner ce que le Québec a de meilleur à offrir afin de reconnecter notre destination, et toutes les entreprises touristiques qui la composent, avec les différentes clientèles internationales. En agissant en partenariat avec les associations, les entreprises et le ministère du Tourisme, nous sommes confiants que l'année 2022 marque la relance durable du tourisme québécois. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

SOURCE Alliance de l'industrie touristique du Québec

Renseignements: Source et renseignements: Martin Lanouette, Conseiller en communications et relations de presse, [email protected], C. 514 448-6295