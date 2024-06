NOUVELLE MISE EN CHANTIER RÉSIDENTIELLE À MONTRÉAL : PRÉVEL LANCE LE LOT 3 DU PROJET ESPLANADE CARTIER

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que Prével annonce le début de la construction de nouveaux logements locatifs qui seront érigés sur le Lot 3 du projet Esplanade Cartier. Ces logements viendront s'ajouter à l'offre de logements locatifs du Lot 2 et constituent une étape supplémentaire de la réalisation de l'ambitieux projet Esplanade Cartier ; un milieu de vie complet offrant une réelle mixité à moins de 200 mètres du métro Papineau.

Espaces exclusivement résidentiels au cœur de la vie urbaine

L'édifice de 20 étages, réalisé en partenariat avec Ipso Facto et TGTA et en collaboration avec Desjardins et Construction Pomerleau, visera des performances énergétiques permettant de réduire sa production de GES. Les premiers résidents pourront y emménager dès l'été 2026. Situé au cœur du projet Esplanade Cartier, entre les futures rues Tansley et Falardeau, l'immeuble donne directement côté ouest sur le parc central, une oasis de verdure en pleine ville, en plus d'offrir des percées visuelles sur la superstructure du pont Jacques-Cartier. Du côté est, les locataires des étages supérieurs bénéficieront de vues sur le fleuve Saint-Laurent.

Favoriser l'interaction entre les résidents

Les futurs locataires pourront également profiter d'espaces communs et d'aménagements parfaitement adaptés à la vie urbaine :

lobby aménagé style café/ « coworking »

toit-terrasse avec BBQ et piscine extérieure

accès au centre sportif complet comprenant gymnase, piscine intérieure et appareils de pointe

Citation

« La construction de ce nouveau bâtiment locatif permet de mettre en chantier une masse critique d'unités d'habitation au cœur de Montréal dans un contexte où la métropole en a bien besoin. Les nouveaux résidents du projet Esplanade Cartier contribueront également à dynamiser l'offre commerciale et de services, favorisant ainsi la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est. » - Laurence Vincent, présidente, Prével

Édifice du Lot 2 : au-delà des attentes

Par ailleurs, les nouveaux locataires du complexe d'habitation érigé sur le Lot 2 ont déjà commencé à emménager au début du mois de juin, selon l'échéancier prévu. La demande surpasse cependant les attentes alors que près de 60 % des logements sont déjà loués, ce qui permet de mesurer une fois de plus l'urgence d'accélérer les mises en chantier. En ce sens, le début de la construction du Lot 3 est donc une excellente nouvelle.

Le projet Esplanade Cartier

Esplanade Cartier est l'un des plus importants projets de Prével. Faisant la part belle au transport actif, au transport collectif et aux espaces verts et communautaires, le projet favorisera les échanges entre les habitants, les travailleurs et les citoyens du quartier, et ce, par le biais de sa place publique, ses commerçants locaux, ses bureaux, ses restaurants et ses terrasses, ses espaces d'agriculture urbaine, ses organismes communautaires, dont le Y des femmes, sa maison de projet -- une première pour un développement privé au Québec -- ainsi que son grand parc central. Notons que celui-ci sera composé d'espaces de détente et rejoindra, au sud, les berges du fleuve Saint-Laurent destinées à être aménagées sur plus de cinq kilomètres, ainsi que le futur parc sous le pont Jacques-Cartier.

À propos de Prével

Fondée il y a 45 ans, Prével est une entreprise reconnue pour son expertise dans le développement immobilier et réalise principalement des projets mixtes de grande envergure dans les quartiers centraux du Grand Montréal. Prével a pour mission de créer des milieux de vie où il fait bon vivre et qui contribuent positivement aux quartiers dans lesquels ils s'implantent. Partisan de l'accession à la propriété, du développement durable, dont l'agriculture urbaine et le transport actif, du commerce local, de l'innovation et du fait urbain, le développeur s'est aussi engagé dans la revitalisation de plusieurs quartiers, tout en y créant des environnements uniques, ouverts et inclusifs. Grâce à son travail de collaboration avec les différentes communautés, Prével a réalisé de nombreux projets qui ont eu un impact positif sur l'essor de la métropole et son patrimoine bâti.

