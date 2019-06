Nouvelle installation de traitement des eaux usées pour protéger l'environnement et répondre aux besoins croissants de la collectivité

LLOYDMINSTER, AB/SK, le 27 juin 2019 /CNW/ - Les investissements dans les réseaux locaux de traitement des eaux usées sont essentiels pour garantir que les Canadiens et leurs familles ont accès à des services modernes et fiables qui répondent à leurs besoins, pour protéger les cours d'eau provinciaux et pour préserver les écosystèmes locaux.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ric McIver, ministre des Transports de l'Alberta, Mme Colleen Young, députée de Lloydminster à l'Assemblée législative de la Saskatchewan, au nom de l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, et son honneur Gerald Aalbers, maire de Lloydminster, ont annoncé le financement d'une nouvelle installation mécanique de traitement des eaux usées dans la ville frontalière.

Les travaux comprennent la construction d'une nouvelle installation près des étangs d'épuration existants de la ville afin d'établir un nouveau système de traitement des eaux usées. Les trois cellules qui composent l'usine actuelle de la ville seront intégrées au nouveau système pour servir de stockage des eaux pluviales pendant les périodes de fortes pluies et des boues nécessitant une digestion à long terme. En intégrant les infrastructures existantes, la ville sera en mesure d'accroître la capacité de son système de traitement des eaux usées d'une manière efficace et rentable.

Une fois le projet terminé, Lloydminster sera en mesure de répondre aux besoins de sa population croissante et de contribuer à la protection des cours d'eau régionaux, comme le lac West Neale, et de veiller à ce que son eau traitée réponde aux normes fédérales et provinciales pendant de nombreuses années.

Citations

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités disposent de l'infrastructure dont elles ont besoin pour fournir des services modernes et efficaces de traitement des eaux usées afin de protéger l'environnement et de bâtir un avenir sain et durable. Cet important projet pour Lloydminster permettra à la ville d'offrir des services de meilleure qualité aux résidents, de soutenir le développement communautaire et de protéger l'environnement pour les années à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta est heureux d'appuyer ce projet important qui permettra d'offrir un service essentiel à la collectivité et de protéger les cours d'eau de la région. Non seulement la nouvelle installation fournira à Lloydminster un système de traitement des eaux usées fiable et efficace, mais elle améliorera aussi la qualité de l'eau dans les collectivités en aval. »

L'honorable Ric McIver, ministre des Transports de l'Alberta

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de jouer un rôle dans cette initiative en investissant 12,1 millions de dollars dans ce projet d'infrastructure clé pour Lloydminster. Une fois terminée, cette installation aidera à positionner la collectivité en vue de sa croissance, de mieux protéger les cours d'eau et d'améliorer la qualité de vie des résidents et des visiteurs. »

Mme Colleen Young, députée de Lloydminster à l'Assemblée législative de la Saskatchewan, au nom de l'honorable Warren Kaeding, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« La construction d'une nouvelle station de traitement des eaux usées aura des avantages considérables pour les générations actuelles et futures de Lloydminster et les villes, les municipalités et les villages en aval, ainsi que les communautés autochtones qui dépendent de la rivière Saskatchewan Nord. Cette annonce de financement à quatre volets témoigne de la qualité des relations de travail entre nos bureaux fédéraux, provinciaux et municipaux en vue de l'amélioration de nos collectivités et de l'environnement. »

Son honneur Gerald Aalbers, Maire de Lloydminster

Les faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le projet d'une nouvelle installation de traitement des eaux usées mécanique de la ville de Lloydminster a un coût total estimé à 81 500 000 $.

a un coût total estimé à 81 500 000 $. Le gouvernement du Canada accorde jusqu'à 24 178 915 $ à ce projet dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et du Nouveau Fonds Chantiers Canada.

accorde jusqu'à 24 178 915 $ à ce projet dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le et du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l' Alberta accorde jusqu'à 12,7 millions de dollars.

accorde jusqu'à 12,7 millions de dollars. Le gouvernement de la Saskatchewan accorde jusqu'à 12,1 millions de dollars.

accorde jusqu'à 12,1 millions de dollars. La ville de Lloydminster accorde 32 521 085 $ et est responsable des coûts supplémentaires.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Alberta : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ab-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure en Saskatchewan : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Site Web : Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Brooklyn Elhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Transports de l'Alberta, 780-777-4850, Brooklyn.Elhard@gov.ab.ca; Dan Palmer, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, 306-787-7151, dan.palmer@gov.sk.ca; Leo Pare, Directeur, Communications, Ville de Lloydminster, 780-875-6184 poste 2711, lpare@lloydminster.ca

www.infrastructure.gc.ca