Nouvelle initiative pour contrer l'exploitation sexuelle des mineurs - Le gouvernement lance une formation nationale

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, remercie le président-directeur adjoint au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, M. Guy Thibodeau, et la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, d'avoir procédé au lancement de la formation Contrer l'exploitation sexuelle, c'est l'affaire de tous, plus tôt cette semaine.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle est spécialement destinée aux intervenantes et intervenants susceptibles d'être en contact avec des mineurs victimes d'exploitation sexuelle et travaillant dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'immigration, de la francisation et de l'intégration ainsi que dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« Je me réjouis de voir qu'on réalise une autre mesure phare de notre plan de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. La formation qui a été élaborée est l'aboutissement d'un long travail de collaboration. Je remercie toutes les personnes qui y ont contribué, et particulièrement le CIUSSS de la Capitale-Nationale, pour avoir mené à bien ce mandat. Nous avons désormais les outils pour former et sensibiliser le personnel impliqué, et pour l'aider à mieux détecter et signaler les cas d'exploitation sexuelle. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me préoccupe de cette situation depuis longtemps, et cette formation constitue pour moi une grande avancée pour la protection des jeunes. Je suis fière du travail qui a été accompli et heureuse que cette formation soit déployée à la grandeur du Québec.»

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Je suis fier des équipes du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui ont fait un travail remarquable dans l'élaboration de ce projet. Ils se sont alliés avec de nombreux partenaires, dont la Table régionale de concertation de Québec sur l'exploitation sexuelle. Cette formation est intéressante et pertinente, et je souhaite sincèrement qu'elle sensibilise le plus de gens possible. Collectivement, nous avons tous un rôle à jouer afin de contrer ce fléau. »

Guy Thibodeau, président-directeur adjoint au CIUSSS de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a créé une plateforme qui donne accès une trousse de formation. Cette trousse propose neuf fiches synthèses, neuf capsules vidéo d'entre 5 et 10 minutes chacune, neuf questionnaires pour tester les connaissances et un balado avec une survivante de l'exploitation sexuelle qui raconte son histoire.

Le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF 5.62 Mo) prévoit la mise en œuvre de 38 mesures structurantes soutenues par des investissements de 150 millions de dollars sur cinq ans. Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle, le plan d'action vise à agir sur tous les fronts pour contrer cette problématique au Québec. Il résulte de la mobilisation de 18 ministères et organismes gouvernementaux et apporte des réponses partielles ou complètes à 56 des 58 recommandations de la Commission.

