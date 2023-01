Plus de 100 projets novateurs sur 5 ans à travers le Canada

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW/ - MEDTEQ+ et AGE-WELL dévoilent officiellement envisAGE , une initiative pancanadienne à grande échelle dont la mission est de catalyser l'écosystème canadien des AgeTech pour soutenir les innovateurs, assurer la croissance de leur entreprise et le déploiement de solutions technologiques afin d'aider les personnes aînées canadiennes à maintenir une meilleure qualité de vie, plus longtemps.

Alex Mihailidis et Diane Côté prennent la parole au dévoilement du nouveau réseau envisAGE. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

Le gouvernement fédéral a annoncé en décembre 2022 l'octroi d'un financement de 47 millions de dollars par le biais de son Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) pour soutenir le réseau envisAGE, codirigé par MEDTEQ+ et AGE-WELL.

« envisAGE propulsera, non seulement les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes sur les marchés AgeTech nationaux et internationaux en pleine croissance, mais il apportera également des solutions concrètes aux communautés, aux aînés et proches aidants canadiens afin que nous puissions mieux vieillir», a déclaré Diane Côté, PDG de MEDTEQ+. « En tant que répondant principal du fonds, MEDTEQ+ est heureux de s'associer avec AGE-WELL pour cette initiative, réunissant un écosystème d'innovateurs, de chercheurs, de communautés vieillissantes, d'organisations de santé et d'investisseurs pour collaborer et s'assurer que les solutions répondent aux besoins du marché du vieillissement. De plus, cette initiative permettra de créer des emplois de qualité, de générer des retombées économiques et de renforcer le leadership du Canada dans le domaine des technologies du vieillissement ", a précisé Mme Côté.

"En soutenant les jeunes entreprises technologiques innovantes et les PME qui ont des produits à un stade avancé, envisAGE aidera les entreprises à mettre plus rapidement leurs produits AgeTech entre les mains des gens - et c'est important ", a déclaré le Dr Alex Mihailidis, directeur scientifique et PDG d'AGE-WELL. "Cette initiative accélérera l'adoption de technologies conçues pour améliorer la qualité de vie des aînés et des aidants. Nous sommes également fiers de la façon dont les chercheurs en AgeTech du Canada ont établi et alimenté le pipeline d'innovation dans ce domaine. AGE-WELL se réjouit de pouvoir continuer à soutenir leurs contributions à cet écosystème. "

Combler les écarts entre l'innovation et la commercialisation

envisAGE fournira des ressources et le soutien pour aider les entreprises à valider et à démontrer leurs technologies. Grâce à envisAGE, les entreprises pourront collaborer étroitement avec les communautés, les résidences pour retraités, les centres de soins de longue durée et les aînés résidants à domicile, où elles pourront valider et intégrer leurs produits pour faire évoluer leur entreprise. « Très souvent, le défi pour les entreprises est l'adoption et le déploiement de leurs solutions dans des environnements réels », a déclaré Mme Côté. « envisAGE facilitera la validation et la démonstration des technologies dans des contextes réels, de sorte que les produits puissent être commercialisés plus rapidement et être déployés à grande échelle."

« Il y a déjà un fort engagement et un désir de la part de nombreuses résidences pour aînés et organisations communautaires à travers le Canada de travailler avec des entreprises en démarrage et des PME qui ont des technologies matures ", a-t-elle ajouté. Les domaines d'intérêt comprennent les technologies pour mieux vieillir à domicile, l'autonomie et la mobilité, la connectivité sociale, la santé mentale, les maisons intelligentes, la télésanté et le soutien aux proches aidants.

Rendre accessibles les innovations aux utilisateurs

D'ici 2035, la population canadienne sera « super-âgée » avec un Canadien sur quatre âgé de plus de 65 ans. « Le vieillissement de la population est l'une des plus grandes réalisations, mais aussi l'un des plus grands défis de ce siècle. La technologie peut permettre aux aînés de mener une vie saine, indépendante et engagée tout en soutenant leurs proches aidants », a déclaré le Dr Mihailidis. « Nous sommes ravis de nous associer à MEDTEQ+, une force motrice de l'innovation en technologie médicale, pour mener à bien cette initiative qui fera progresser la commercialisation et les stratégies de mise sur le marché des produits AgeTech."

Les aînés sont réceptifs à la technologie, renchérit le Dr Mihailidis. Un sondage réalisé pour AGE- WELL en 2020 a révélé que plus de 8 Canadiens sur 10 âgés de 65 ans et plus croient que les progrès technologiques peuvent les aider à rester en sécurité, chez elles plus longtemps et autonomes. Et 7 sur 10 sont d'accord pour dire que les avancées technologiques peuvent aider les personnes aînées à rester actives, à mieux gérer leur santé à mesure qu'elles vieillissent, et peuvent réduire l'isolement social. "Nous savons également qu'il existe un fossé numérique entre ceux qui ont la technologie et ceux qui ne l'ont pas", a déclaré le Dr Mihailidis. "envisAGE soutiendra des technologies qui sont accessibles, abordables et conviviales".

Le réseau envisAGE comprendra:

La validation des technologies et l'évaluation de leurs impacts par les Beachheads™ envisAGE - des centres d'excellence avancés.

La démonstration et la mise en œuvre de solutions par le biais de laboratoires communautaires dans des contextes tels que les résidences pour retraités, les établissements de soins de longue durée, les NORC (communauté de retraite naturelle), les maisons privées et les organisations communautaires. Bon nombre de ces partenaires ont déjà alloué des fonds et sont prêts à démarrer dans l'année.

Du soutien et l'accès aux meilleures pratiques fournis par l'intermédiaire de 5 pôles d'innovation.

par l'intermédiaire de 5 pôles d'innovation. Jusqu'à 100 PME déployées à travers 100 projets et un réseau d'investisseurs engagés.

Une technologie adaptée aux besoins des aînés grâce à la participation des utilisateurs

La participation significative des aînés, des proches aidants, des organismes et d'un large éventail d'intervenants de partout au Canada sera essentielle au succès d'envisAGE. Le comité consultatif des aînés et des proches aidants d'AGE-WELL participera à l'élaboration et à l'orientation de cette participation.

« En tant qu'aînée Canadienne qui travaille et vit de façon autonome, je suis ravie de voir cet investissement dans des innovations canadiennes conçues pour améliorer la qualité du vieillissement », a déclaré Sherry Baker, coprésidente du Comité consultatif des aînés et des proches aidants d'AGE-WELL. « Les Canadiens âgés et leurs proches aidants bénéficieront de solutions de pointe, tandis que les entreprises canadiennes pourront s'établir comme leaders en AgeTech avec des solutions qui seront bénéfiques pour la population vieillissante.

envisAGE lancera un appel à propositions de solutions d'ici la fin du printemps 2023.

Pour vous joindre à envisAGE et en savoir plus, visitez www.envis-age.ca.

À propos d'envisAGE

envisAGE réunit MEDTEQ+, un chef de file de l'accélération de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans l'industrie canadienne des technologies médicales, et AGE-WELL, le chef de file canadien de la recherche sur les technologies du vieillissement et des solutions technologiques. envisAGE est une initiative pancanadienne à grande échelle qui rassemble des intervenants afin de proposer des ressources et du soutien aux entreprises en démarrage et aux petites et moyennes entreprises (PME) pour les aider à valider et commercialiser leurs technologies répondant aux défis du vieillissement. Elles pourront ainsi établir leur leadership canadien sur le marché des technologies du vieillissement. envisAGE est financé par le Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, avec des contributions supplémentaires de l'industrie, d'organismes sans but lucratif et d'autres partenaires. www.envis-age.ca

À propos de MEDTEQ +

MEDTEQ+ est le Consortium pancanadien pour la recherche industrielle et l'innovation en technologie médicale. Il a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques novatrices visant à améliorer la santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ appuie la validation et l'intégration de ces solutions dans le système de soins de santé et leur impact, à la fois sur le plan régional et international, en regroupant les compétences complémentaires des partenaires industriels et universitaires, et celles des prestataires de soins de santé. MEDTEQ+ compte, entre autres, sur l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (par l'entremise des Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR), du secteur privé et de partenaires diversifiés pour favoriser les relations recherche-industrie. Pour plus information medteq.ca .

À propos d'AGE-WELL

AGE-WELL est le Réseau canadien axé sur la technologie et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des aînés, de proches aidants, des organismes partenaires et de futurs dirigeants afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui améliorent de façon significative la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL élaborent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des aînés et des proches aidants, et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral https://agewell-nce.ca/fr/accueil .

SOURCE Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE)

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Josée Laflamme, directrice des communications, envisAGE/MEDTEQ+ [email protected]; Margaret Polanyi, gestionnaire principale des communications, AGE-WELL : [email protected]