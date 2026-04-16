Nouvelle grève générale illimitée des ingénieurs de l'État : une demande du Conseil du trésor

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - À l'issue d'un vote secret ayant débuté le 9 avril 2026, l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec annonce avoir reçu de ses membres un mandat de grève générale illimitée dans une forte majorité de 87,5%. Précisons que c'est plus de 86,8% des membres qui se sont prononcés.

Rappelons que les ingénieurs du Gouvernement du Québec sont sans contrat de travail depuis 2023 et qu'ils militent pour une meilleure gestion des infrastructures publiques. La négociation en cours avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est dans une impasse depuis plus d'un an, alors que les recours de négociation de mauvaise foi envers le Gouvernement s'accumulent.

Les membres de l'APGIQ ont pourtant des demandes monétaires raisonnables et légitimes, et requièrent un simple encadrement négocié du télétravail de même que des espaces de bureaux adéquats.

Or, il a été maintes fois répété par le SCT que le génie et les infrastructures publiques ne sont pas des priorités gouvernementales. En plus d'être insoutenable, cette position est irresponsable. Le gouvernement doit se rendre à l'évidence : la résolution de la crise actuelle des infrastructures passe inévitablement par une entente rapide avec les ingénieurs de l'État. En conséquence, il est grand temps pour le Gouvernement de placer ses ingénieurs au centre de ses priorités.

Manque de mobilisation selon le SCT

Pour ajouter à l'injure, les négociateurs du SCT ont notamment relié l'inaction du gouvernement dans la négociation avec les ingénieurs par une prétendue absence de mobilisation de ses membres. Cette déclaration démontre la déconnexion complète du SCT face à la crise des infrastructures que vivent les Québécois au quotidien. « Je ne sais pas à quel jeu joue le Conseil du trésor ! Les routes et les barrages tombent en morceaux, mais ce n'est pas assez pour régler avec ses ingénieurs. Apparemment, il faut leur montrer que nous sommes mobilisés pour être considérés comme un groupe prioritaire. J'ai des nouvelles pour eux : en termes de mobilisation, ils seront servis ! » s'est insurgé le président de l'APIGQ, M. Marc-André Martin, ing.

À contrecœur, l'APIGQ se voit malheureusement contrainte d'exercer son droit de grève. Elle dévoilera sous peu les journées de grève générale qui affecteront les ministères du gouvernement, ainsi que les régions du Québec qui seront visés par les manifestations de ses membres.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente plus de 1800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

Pour toute information ou demande d'entrevue : Pour toute demande de renseignements supplémentaires ou pour organiser une entrevue avec un représentant de l'APIGQ, veuillez contacter : Marie-Lou Freymann, [email protected], (514) 690 8971