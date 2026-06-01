Christine Féchette : des bonbons électoraux plutôt que des infrastructures sécuritaires ?

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Doté d'un mandat de grève générale illimitée, l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) annonce aujourd'hui la transmission d'un second avis de grève pour le 11 juin 2026. À l'occasion de cette nouvelle montée des tensions, les membres de l'APIGQ seront en grève les soirs, les nuits, les fins de semaine ainsi que tous les jeudis, et ce, sans date de fin.

Tout près d'une année sans avancée dans la négociation, les ingénieurs du gouvernement tentent d'attirer l'attention de la première ministre sur l'état alarmant des infrastructures publiques du Québec.

Précisons que les ingénieurs de l'État sont les premiers responsables de la planification, de la surveillance et du maintien des infrastructures du Gouvernement du Québec. Leur seule demande à la table de négociation est que l'on considère l'ingénierie comme étant une priorité du Conseil du trésor. Or, autant France-Élaine Duranceau et Éric Girard ont tous deux confirmé que les infrastructures n'étaient pas une priorité pour la CAQ.

La première ministre multiplie les annonces électorales et distribue l'argent des Québécois comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors que le déficit des infrastructures routières est désormais évalué à un record historique de 31 milliards $, la CAQ fait perdurer un conflit de travail qui n'a pas de raison d'être. Un choix politique délibéré et irresponsable. Devons-nous rappeler la tragédie du viaduc de la Concorde ou le décès du motocycliste sur l'autoroute 15. Les crevasses sur nos routes et les débris qui tombent de nos viaducs ne sont pas de simples désagréments, ils peuvent avoir de lourdes conséquences sur la sécurité du je public.

« À l'approche des élections, Christine Fréchette décide de repeindre la maison et d'accrocher de nouveaux cadres sur les murs, alors qu'elle sait pertinemment que les fondations et le toit sont fortement dégradés. Un jour, la maison s'écroulera et ce sont les Québécois qui en payeront le prix. Il est plus que temps que la CAQ prenne ses responsabilités. Le maintien des infrastructures et l'ingénierie, ce n'est pas un luxe, c'est l'une des missions centrales d'un gouvernement ! » s'est insurgé Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente plus de 1800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

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