« Nous avons toujours pris les décisions dans l'intérêt de l'entreprise d'abord et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Bernard incarne merveilleusement bien les valeurs de service qui font notre renommée. Grâce à l'engagement de nos employés et employées et à la fidélité de notre clientèle, La Maison Simons possède tous les attributs et le talent requis pour poursuivre son développement et déployer sa vision stratégique », a déclaré Peter Simons.

Leader inspirant et gestionnaire accompli qui connaît l'entreprise sous toutes ses coutures, Bernard Leblanc est le choix tout indiqué pour occuper les plus hautes fonctions, lui qui était, jusqu'à aujourd'hui, vice-président exécutif et chef des opérations corporatives. Il aura le mandat de poursuivre le développement de la marque en magasin et en ligne, et continuera de réfléchir au commerce de détail de demain.

« Je suis honoré de la confiance que m'accorde la famille Simons. J'entame ce mandat avec la responsabilité et le devoir de veiller à la postérité de la plus ancienne entreprise familiale privée au Canada, et de préserver l'héritage légué par cinq générations. Ce changement dans la continuité s'effectue avec le souci de conserver cette recette unique qui a façonné notre réputation depuis plus de 180 ans », a ajouté Bernard Leblanc, président et chef de la direction de La Maison Simons.

Au bon endroit, au bon moment

Depuis longtemps, Peter Simons s'entoure des meilleurs talents et prépare la relève. Il souhaite continuer de transmettre son savoir et de servir l'entreprise dans un rôle différent mais tout aussi important, là où ses connaissances et compétences brilleront. M. Simons désire se concentrer sur le développement de l'assortiment mode et le rayonnement de la marque. Il travaillera de pair avec les acheteurs pour faire évoluer l'ensemble de l'offre de La Maison Simons et influencer les décisions d'achat, tout en restant à l'affût des tendances émergentes pour répondre aux besoins de la clientèle diversifiée.

Avec les changements profonds qu'a connu le commerce de détail dans les dernières années, la fonction de chef marchand est plus névralgique que jamais. La Maison Simons doit demeurer un lieu unique où l'on offre un service client hors du commun, où les talents d'ici sont mis en lumière, où les plus grands designers, les griffes émergentes et les créations Simons exclusives cohabitent dans des univers distinctifs.

La famille Simons demeure pleinement engagée

Tout en accordant sa pleine et entière confiance à M. Leblanc, la famille Simons continuera à jouer un rôle actif dans la gouvernance de l'entreprise. Comme actionnaires de contrôle, Peter et Richard Simons siégeront toujours au conseil de famille et au conseil consultatif, des instances de gouvernance qu'ils ont créées, en plus de demeurer les gardiens des valeurs familiales.

Le redéploiement de l'équipe de direction a d'ailleurs obtenu l'assentiment du conseil consultatif sur lequel siègent des membres externes et des partenaires institutionnels, tels qu'Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

