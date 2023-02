Nouvelle étape importante vers la réalisation du projet d'agrandissement de l'Hôpital de Mont-Laurier

QUÉBEC, le 20 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée de Labelle, Chantale Jeannotte, annoncent que le Centre de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) est autorisé à franchir une nouvelle étape dans le projet de réaménagement des unités de soins courte durée et de centralisation de l'unité de pharmacie de l'Hôpital de Mont-Laurier, soit celle d'élaborer un dossier d'affaires. Afin de moderniser l'installation, le gouvernement du Québec a rehaussé le financement octroyé pour le projet, qui s'élève maintenant à 82,2 millions $.

Un agrandissement de l'hôpital sera ainsi réalisé à la jonction de l'actuelle urgence. Plus spécifiquement, le projet prévoit l'aménagement des chambres multiples en chambres individuelles à l'unité de soins de courte durée en médecine-chirurgie et aux soins palliatifs, pour un total de 44 chambres. Concrètement, la superficie de la nouvelle unité sera près de trois fois plus grande que celle de l'unité actuelle. Cela permettra d'améliorer notamment la prévention et le contrôle des infections. L'agrandissement vise aussi à quadrupler la superficie et à moderniser les espaces en pharmacie pour en optimiser les activités.

Offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population ainsi que des environnements de travail attrayants est l'un des éléments-clés du Plan santé du ministre Dubé. L'agrandissement de l'Hôpital de Mont-Laurier est un geste fort du gouvernement afin d'exécuter les différentes mesures de ce plan. Dans un premier temps, il permet d'améliorer la qualité de l'expérience patient, et ce, au bénéfice des citoyens des Laurentides. Dans un second temps, il contribue à améliorer l'attraction et la rétention de personnel dans la région.

Citations :

« Chaque étape que nous franchissons, dans le cadre de ce projet, nous rapproche de l'inauguration de l'agrandissement majeur et la modernisation de l'Hôpital de Mont-Laurier. Notre gouvernement est à l'écoute des besoins de la population de la région. Continuer de mettre en place des milieux de soins mieux adaptés à ceux-ci, c'est l'une des mesures phares de notre Plan santé. On souhaite ainsi améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patients, en plus d'offrir des environnements de travail plus stimulants pour le personnel. On le fait pour rendre notre réseau plus humain et plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très heureuse que ce projet très attendu à l'Hôpital de Mont-Laurier voie son budget rehaussé et puisse maintenant passer à une étape déterminante. À terme, les travaux réalisés permettront de maintenir et d'améliorer la qualité des soins et des services grâce à un environnement encore plus sécuritaire, au bénéfice de la population d'ici. Je suivrai les prochaines étapes avec grand intérêt. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Faits saillants :

Un montant de 7,2 millions $ est alloué pour la réalisation du dossier d'affaires.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire de projet.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039