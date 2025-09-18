MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Corporation James Bay Eeyou de la Baie-James et JHD Immobilier annoncent leur intention de déposer une offre d'acquisition de l'ancien édifice de La Baie d'Hudson, situé au 585 rue Sainte-Catherine Ouest, au cœur du centre-ville de Montréal. Avec un investissement de près de 400 millions de dollars, les promoteurs souhaitent métamorphoser ce bâtiment emblématique en un pôle muséal et culturel majeur, mettant en lumière l'héritage et la vitalité historique et contemporaine des Cris.

« Cet édifice représente bien plus qu'une acquisition commerciale : il incarne plus de 350 ans d'histoire commune entre notre peuple et la Compagnie de la Baie d'Hudson. Nous voyons en ce projet une façon de donner un nouveau souffle au bâtiment tout en préservant son âme. »

- Henry Gull, président de la Corporation James Bay Eeyou

Un projet d'envergure au cœur du centre-ville

Le concept prévoit la création d'un musée dédié à la traite des fourrures et aux échanges entre les Cris et la Compagnie de la Baie d'Hudson, ainsi qu'un centre culturel autochtone urbain, des espaces expérientiels, des vitrines commerciales, des locaux à usage mixte et un complexe hôtelier. Ce lieu deviendra un espace de rencontre, d'apprentissage et de partage pour les Montréalais et les visiteurs.

Un projet de réparation et de réconciliation

Pour la Nation crie, l'initiative dépasse la simple transaction immobilière.

« Nous revenons aujourd'hui non pas pour commercer des fourrures, mais pour occuper une place que nos ancêtres n'ont jamais quittée dans leur cœur. »

- Henry Gull, Président de la James Bay Eeyou Corporation

Julien Hamel-Doyon, président de JHD Immobilier, ajoute :

« Cette démarche reflète nos valeurs de développement urbain et de respect du patrimoine. Elle permettra d'assurer la pérennité économique et culturelle de ce lieu tout en participant à la revitalisation du centre-ville. »

Un héritage réinventé au cœur de Montréal

Depuis plus de 355 ans, les Cris entretiennent des liens historiques profonds avec la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ce commerce, initié dès le XVIIe siècle, a façonné des alliances et des échanges qui allaient bien au-delà de la simple traite des fourrures. Il s'agissait aussi d'un espace de rencontres, de partages, de savoirs et parfois de liens familiaux qui ont marqué durablement le territoire et les relations entre les nations.

Une collaboration municipale et gouvernementale

Le projet, dont l'ouverture est envisagée en 2029, nécessitera l'approbation de la Ville de Montréal pour modifier le zonage actuel. Les promoteurs entendent collaborer étroitement avec les trois paliers de gouvernement afin de faire de ce projet un modèle de partenariat de nation à nation.

À propos de JHD Immobilier

JHD Immobilier est une entreprise canadienne spécialisée dans le développement de projets immobiliers mixtes en milieu urbain. Reconnue pour son expertise en valorisation et en réhabilitation de sites patrimoniaux, JHD se positionne comme un partenaire de choix dans la réalisation de projets innovants et durables.

À propos de la Eeyou Corporation

Fondée en 1986, la Société Eeyou de la Baie-James (Eeyou Corporation) développe depuis près de 40 ans des opportunités économiques pour la communauté crie. Elle est aujourd'hui un acteur clé du développement économique au Québec et au Canada.

SOURCE JHD Immobilier

Renseignements : Katia Battou, Casacom, [email protected], 514 378-1005