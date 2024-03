BROSSARD, QC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Segic, leader reconnu dans le domaine des solutions technologiques dédiées aux avantages sociaux et à l'assurance collective, annonce aujourd'hui un partenariat innovant avec Bonjour-Santé, précurseur dans la prestation de services d'accès aux soins de santé. Cette collaboration stratégique ne se limite pas à promouvoir Bonjour-Santé au sein du Marketplace des avantages ; elle établit également les fondations pour SegicSanté, une initiative pionnière dans ce même Marketplace.

SegicSanté se positionne comme une solution de pointe, réunissant des fournisseurs de santé de premier plan pour proposer une offre exhaustive de services et produits de santé pour une stratégie de santé collective. Bonjour-Santé sera mis en avant comme une composante essentielle dans les programmes collectifs d'avantages sociaux, permettant aux entreprises de personnaliser leur offre de santé selon les besoins uniques de leurs employés.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec Bonjour-Santé, intégrant ainsi leur expertise de pointe en matière d'accès aux soins de santé à notre Marketplace des avantages. L'arrivée de Bonjour-Santé enrichit considérablement notre offre, témoignant de notre engagement partagé pour promouvoir une gestion proactive de la santé en entreprise, déclare Danny Boulanger, Président et directeur général de Segic. »

« Alain Brunel, vice-président au développement des affaires chez Bonjour-Santé, exprime également son enthousiasme : "Travailler avec Segic nous permet de rendre nos solutions de santé plus accessibles et bénéfiques pour les employés à travers le Québec. Ce partenariat représente une opportunité incroyable d'élargir notre impact. »

À propos de Bonjour-Santé

Bonjour-santé est une entreprise de Tootelo Innovation inc., une entreprise technologique privée établie à Boucherville, Québec et dont la mission est d'améliorer l'expérience patient et l'accès aux soins de de santé.

Pour en savoir davantage sur Bonjour-Santé, visiter : Bonjour-Santé

À propos de Segic

Segic représente une plateforme SaaS de premier plan, proposant des solutions intégrées pour la gestion globale des avantages sociaux, conçues pour simplifier l'administration des avantages collectifs, ainsi que des offres volontaires et individuelles. Orientée vers l'innovation et la flexibilité, Segic permet aux employeurs d'enrichir leur stratégie de santé, favorisant ainsi la rétention des employés et l'attraction de nouveaux talents, tout en améliorant le bien-être collectif.

Pour en savoir plus sur notre Marketplace des avantages, visitez : Segic

Relations médias :

Segic : Danny Boulanger, [email protected], 514 880-7704

Bonjour-Santé : Alain Brunel, [email protected], 450 655-1001

