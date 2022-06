Nouvelle convention pour les employé(e)s de la MRC des Etchemins

QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les 20 employés(e)s cols blancs de la Municipalité régionale de comté des Etchemins, qui regroupent 13 municipalités de la région de Chaudière-Appalaches, ont signé, hier, leur nouvelle convention collective.

Les membres avaient entériné à l'unanimité l'entente de principe le 6 juin dernier.

Le nouveau contrat de travail prévoit notamment des hausses salariales de 13,5 % sur cinq ans. À noter que la mise en place d'une nouvelle classification dans la rémunération avant de début de la négociation avait occasionné des réajustements salariaux appréciables pour les membres.

De plus, plusieurs autres clauses de la convention ont été bonifiées, dont la flexibilité des horaires de travail.

« Cette convention a été signée, même si l'échéance de la précédente était le 31 décembre 2022. Négocier et s'entendre avant l'échéance rassure toujours les parties et permet la rétention du personnel, qui se fait de plus en plus rare », a déclaré Mario Jean, conseiller du SCFP.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

