Nouvelle convention pour les employé.e.s de la MRC de La Matanie

MATANE, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - La trentaine d'employé.e.s de la Municipalité régionale de comté de la Matanie, dans la région de la Gaspésie, viennent de signer une nouvelle convention collective. La précédente était échue depuis le 31 décembre 2019.

Les membres (personnel clérical, professionnel et du service d'incendie) avaient entériné à l'unanimité l'entente de principe par visioconférence le 8 mars dernier.

Celle-ci couvre une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Elle prévoit, dès 2022, des augmentations salariales annuelles minimales de 2 %.

Parmi les gains, mentionnons une plus grande flexibilité en ce qui concerne les congés pour responsabilités familiales ainsi que l'ajout d'une clause de congé sans solde pour les syndiqué.e.s de moins de deux ans d'ancienneté et d'un jour férié entre Noël et le jour de l'An.

Les personnes salariées bénéficieront également d'une bonification de leur régime de retraite et d'une clause leur permettant de prendre des congés différés.

« En plus de conserver nos acquis, nous sommes fiers des bonifications apportées à la nouvelle convention collective. La négociation s'est déroulée dans un climat cordial et respectueux entre les parties », a déclaré Laurie Savard, présidente du SCFP 4602.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

