Nouvelle convention collective pour les pompiers de Lévis

LÉVIS, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale le jeudi 22 et le vendredi 23 mai, les pompiers de Lévis ont voté à 77 % en faveur d'une nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans. Les augmentations salariales négociées sont de 4 % pour chacune des trois premières années et de 3 % pour chacune des deux dernières, pour un total composé de 19,3 %.

Fait à souligner, l'entente prévoit l'abolition complète du statut de pompier temporaire. Tous les pompiers deviendront donc permanents à l'automne prochain et tous ceux nouvellement embauchés bénéficieront d'un horaire garanti à temps plein. Cela représente une création de 24 postes de pompiers à temps complet.

« Ces nouvelles conditions favoriseront une meilleure rétention des nouveaux pompiers au sein du service de sécurité incendie tout en facilitant la gestion. C'est une excellente nouvelle pour la population de Lévis, qui va bénéficier d'un service encore plus solide », de commenter Stéphane Desbiens, président de l'Association des pompiers de Lévis, section locale 7196 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui compte 124 membres.

« Nous avons aussi convenu d'une bonification longtemps espérée du régime de retraite. Nous avons également établi une nouvelle prime de premier répondant médical pouvant générer, à terme et à son plein effet, 4000 $ de rémunération annuelle additionnelle aux pompiers en retour de leur disponibilité », d'ajouter Stéphane Desbiens.

Le syndicat mentionne que la négociation s'est déroulée dans le respect et la collaboration des deux parties sans que des moyens de pression ne soient nécessaires.

« Je tiens à remercier tous les membres du comité de négociation, autant du côté patronal que syndical, qui ont permis d'arriver à cette entente rapidement. Je remercie aussi nos membres, qui nous ont fait confiance tout au long de cette négociation », de conclure Stéphane Desbiens.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 2400 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756