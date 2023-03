Nouvelle convention collective pour les paramédics de la FTPQ-SCFP

MONTRÉAL, le 31 mars 2023 /CNW/ - Les 800 paramédics représentés par la FTPQ-SCFP 7300 ont une nouvelle convention collective qui a été signée ce vendredi. L'entente de quatre ans s'applique à la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2024. En plus d'améliorations aux conditions de travail, elle prévoit des augmentations de salaire d'environ 12 % sur trois ans avec une clause de parité salariale pour la dernière année, basée sur les paramètres du secteur public.

Parmi les clauses négociées, notons également deux versements forfaitaires, l'un dans les prochaines semaines, l'autre au printemps 2024. De plus, la prime d'assiduité des quarts de fin de semaine passera de 4 % à 8 %; elle s'applique aux employés à statut temps partiel qui effectuent des semaines à temps complet.

« Après plusieurs mois de grève, nous avons réussi à obtenir des gains pour les paramédics à temps partiel et pour une prime équitable pour la charge de travail. Nous remercions nos membres pour leur solidarité et leur ténacité », a commenté Benoît Cowell, président de la FTPQ-SCFP 7300.

Rappelons que ces paramédics ont fait la grève générale illimitée de février à décembre 2022. Vu les dispositions de la Loi sur les services essentiels, les effets de cette grève étaient surtout administratifs et symboliques. Une entente de principe est intervenue le 23 décembre dernier. Par la suite, au terme d'une tournée d'assemblées générales, les membres de la section locale ont entériné l'entente par un vote favorable à 85 %.

La FTPQ-SCFP 7300 est un syndicat majeur du domaine du préhospitalier, présent chez 18 employeurs dans 7 régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17 000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

