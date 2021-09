Nouvelle convention collective pour les membres du SCFP 301 au parc La Ronde - Six Flags

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les employé(e)s du parc La Ronde - Six Flags, membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), ont une nouvelle convention collective de deux ans. L'entente couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Elle prévoit des augmentations salariales de 1,25 % pour 2021 et de 2,25 % pour 2022.

Celle-ci découle de l'entente de principe conclue le 14 avril dernier puis entérinée à l'unanimité par les membres le 28 juillet. Elle prévoit la mise à jour et l'intégration de lettres d'entente, l'augmentation des primes de concert avec les hausses salariales, et préserve les acquis des négociations précédentes.

« Il faut se rappeler qu'en 2020, les activités de La Ronde ont été fortement limitées par les restrictions sanitaires. En 2021, le parc est encore loin de fonctionner au maximum de sa capacité. Le contexte de négociation était donc loin d'être idéal en raison des difficultés financières de l'employeur. Malgré cela, nous avons réussi à conclure un contrat de travail à la grande satisfaction des membres », d'expliquer Mathieu Boislard, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Les personnes salariées en question proviennent des secteurs entretien et construction du parc. Au nombre d'environ 70, elles travaillent entre autres dans les domaines suivants : mécanique, électricité, plomberie, aide générale, horticulture, soudure et menuiserie.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

