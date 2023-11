Nouvelle convention collective à la Ville de Boisbriand

BOISBRIAND, QC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Après avoir entériné l'entente de principe avec un vote favorable à 85 %, le syndicat représentant les 215 cols bleus et cols blancs de Boisbriand (SCFP 4238) a signé une nouvelle convention collective aujourd'hui. Celle-ci couvre une période de sept ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028.

« La négociation s'est échelonnée sur 17 mois afin de pouvoir trouver des solutions gagnantes pour tout le monde. Les échanges étaient respectueux et honnêtes entre les parties. Nous avons pu établir un équilibre entre les besoins de la Ville et les demandes de nos membres », d'expliquer Éric Labelle, président du SCFP 4238.

Les augmentations salariales pour 2022 et 2023 sont de 4 %. Pour le reste de la durée de la convention, selon l'IPC, les membres auraient droit à un minimum de 2,5 % pouvant aller jusqu'à un maximum de 3 %. Les différentes primes et allocations ont aussi été bonifiées.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus, puisqu'en acceptant la flexibilité dont la Municipalité avait besoin pour offrir un service adéquat aux citoyens et citoyennes de Boisbriand, nous avons réussi à négocier des clauses qui améliorent les salaires et les conditions de travail de nos travailleurs et travailleuses », de préciser Rima Chébib, conseillère syndicale au SCFP.

Parmi les autres gains, notons la semaine de quatre jours pour les cols bleus, l'horaire flexible, ainsi qu'une modalité concernant le télétravail pour les cols blancs. Afin de maintenir et d'assurer un service de qualité à la population, le comité de négociation a consenti, en échange, la semaine de quatre jours et un quart de travail de trois jours au cours des fins de semaine aux travaux publics.

