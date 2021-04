Cette nouvelle offre est très importante pour l'équipe d'Anne Mulaire. Elle est le fruit de recherches exhaustives sur les types de corps et les ajustements, en plus d'avoir mené des consultations auprès d'un groupe de travail qui ont permis d'identifier les défis et les besoins liés aux tailles inclusives. Bien qu'il existe quelques options, leurs conclusions témoignent du besoin de l'industrie de la mode de s'ajuster pour être plus inclusive.

« Chaque femme mérite de se sentir en confiance et à son meilleur dans les vêtements qu'elle choisit de porter », affirme Andréanne Dandeneau, propriétaire d'Anne Mulaire. « Nous sommes convaincus qu'une industrie de la mode durable requiert la participation de tous et toutes, et pour l'heure, l'industrie laisse de côté certains et certaines à cause de leur taille. Nous croyons que l'heure est au changement et c'est pourquoi nous offrons maintenant des tailles inclusives ».



Plusieurs produits différents sont déjà disponibles en tailles inclusives, dont des leggings faits de tissu de bambou, des chemisiers, des chandails, des vestes, des hauts courts et plus. D'autres produits sont aussi en processus de design.

Pour plus de détails et pour voir les produits de tailles inclusives, veuillez visiter le site web annemulaire.ca ou bien rendez vous en personne à la boutique du 421 avenue Mulvey, unité 303. Le mot-clic #BetterFitBetterWorld peut être utilisé pour contribuer à la conversation et pour en apprendre davantage sur la campagne publicitaire.

À propos d'Anne Mulaire

L'entreprise métisse de vêtements durables Anne Mulaire est bien établie et reconnue pour ses vêtements sur mesure créés dans le respect de l'environnement. Les collections célèbrent les traditions francophones, autochtones et métisses du Canada, avec quelques clins d'œil de design à la culture des Prairies, du Nord et du Nord-Ouest de la côte pacifique.

À propos de la designer



Andréanne Mulaire Dandeneau (Anne) est née à Saint-Boniface, au Manitoba, le quartier francophone de Winnipeg. Elle est l'arrière-arrière-arrière-petite-fille de Catherine Mulaire, née en 1843. Fille de voyageur et première enseignante métisse au rural de la colonie de la Rivière Rouge, Catherine était aussi une couturière accomplie dont le travail de broderie continue d'inspirer les designs d'Anne Mulaire.



Anne a grandi en célébrant son héritage francophone et ojibwé, en respectant les gens et la planète que nous partageons. Ces valeurs guident toujours son entreprise aujourd'hui.

Depuis 2005, Anne a décidé de se lancer en affaires, après avoir complété ses études en mode au Collège LaSalle de Montréal, l'un des programmes les mieux reconnus au Canada. Ses premiers clients connaissent peut-être son travail sous la bannière MJ Anne Couture ou VOILÀ par Andréanne.

