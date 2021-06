TORONTO, le 24 juin 2021 /CNW/ - COMMB, le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation d'affichage, est heureux d'annoncer l'ajout d'une nouvelle catégorie de membres en programmatique et remarketing, offrant un accès exclusif à ses plateformes côté demande et côté offre, ainsi qu'à ses écosystèmes programmatiques généralistes et ses bureaux d'échanges. COMMB est considéré comme une source d'information digne de confiance pour les annonceurs, les agences, les propriétaires de médias et les entreprises de programmatique qui en sont membres.

« Pour nous, cette nouvelle catégorie de membres dynamiques cadre tout à fait avec notre mission de rester à l'affût des nouveautés en matière de données, d'automatisation et de créativité dans l'industrie de l'affichage », déclare Amanda Dorenberg, présidente de COMMB. « Nous sommes ravis d'accueillir des nouveaux membres et de les inviter à profiter de nos évaluations indépendantes et détaillées des auditoires d'affichage, ainsi que nos initiatives de marketing reconnues dans l'industrie. De plus, nous continuerons d'innover en offrant des bénéfices novateurs à nos membres de toutes catégories. Nous espérons ainsi étendre notre réseau, au profit de tous les joueurs dans l'industrie de l'affichage qui comptent sur nos services afin de mieux rejoindre leurs auditoires. »

Dans le cadre de ce lancement, COMMB mettra également sur pied un nouveau comité d'affichage numérique programmatique, composé de diffuseurs, d'acheteurs et d'autres membres. Leur mandat sera de favoriser la collaboration et la création de normes dans le domaine de l'affichage numérique programmatique.

Les membres de COMMB jouissent d'un accès exclusif à des données d'achalandage et d'impressions pour plus de 60 000 lieux d'affichage intérieur et extérieur au Canada, en plus d'avoir l'occasion de siéger sur un comité d'affichage numérique programmatique qui contribue à l'élaboration de normes dans ce domaine. L'adhésion à COMMB permet également aux membres d'offrir une plus grande transparence aux clients, aux annonceurs et aux agences grâce à l'utilisation de données dignes de confiance, homologuées par l'industrie. De plus, nos membres ont un accès privilégié à des technologies, des ressources de formation et des événements organisés par COMMB.



Pour devenir membre, consultez le site www.commb.ca/fr/PDOOH



Le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage (COMMB) est l'organisme national de l'industrie canadienne de l'affichage qui regroupe les annonceurs, les agences de publicité et les sociétés d'affichage. COMMB établit et assure la vérification des normes de mesure des publics de l'affichage. Il publie les données de circulation, fournit à ses membres plusieurs services, tels que l'aide à la planification des campagnes, le marketing, les communications et les relations avec les gouvernements. www.commb.ca

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Mo Ghoneim, VP, communications, partenariats et marketing, COMMB, [email protected]