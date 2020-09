Nouvelle carte interactive sur bciti

Près de 1 500 commerces à découvrir dès maintenant!

BROSSARD, QC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa grande campagne promotionnelle Trouvé à Brossard, qui vise à faire rayonner toute la richesse de son offre commerciale, la Ville de Brossard dévoile aujourd'hui une nouvelle vitrine numérique accessible à même l'application bciti. Nommée éco Local, il s'agit principalement d'une carte interactive qui permettra de trouver rapidement et facilement près de 1 500 commerces qui façonnent le dynamisme économique de Brossard. Qui sait? Vous découvrirez peut-être un petit bijou tout près de chez vous?

« Au-delà de l'urgence de la situation actuelle, le conseil municipal accorde la plus grande importance à la vitalité économique de Brossard. Innovante, créative et résolument numérique, la campagne Trouvé à Brossard est à l'image de la ville. J'invite la population de Brossard et de toute la Rive-Sud à consulter dès maintenant le nouveau volet éco Local dans leur application bciti », a déclaré madame Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Une carte interactive et un blogue inspirant

Pour y accéder, il suffit de se rendre à l'adresse brossard.eco-local.ca ou de cliquer sur le menu éco Local qui figure sur la page d'accueil de l'application bciti. Une carte interactive s'affiche alors et positionne les commerces de biens et de services de Brossard. On peut filtrer sa recherche par catégorie de commerce ou selon certaines caractéristiques, comme la livraison à domicile, par exemple. Jamais il n'aura été aussi facile de partir à la découverte des nombreux petits bijoux qui composent l'offre commerciale de Brossard!

En plus de la carte interactive, un blogue inspirant mettra sous les projecteurs quelques commerces de Brossard, recommandés par des citoyens et des collaborateurs bien connus du grand public, notamment le collectif Signé Trio gourmand composé de la nutritionniste Hélène Laurendeau, l'expert culinaire François Longpré et le critique gastronomique Jean-Philippe Tastet.

Campagne promotionnelle Trouvé à Brossard

Depuis quelques jours, les citoyens de Brossard et des villes environnantes peuvent apercevoir - aux quatre coins de la ville et dans la région - les messages de la campagne promotionnelle Trouvé à Brossard, soulignant ainsi toute la diversité et la profondeur de l'offre commerciale de Brossard.

Par cette campagne, la Ville veut rappeler qu'acheter à Brossard, c'est pratique, efficace et intelligent. On se facilite la vie en diminuant nos déplacements et on économise temps et argent en trouvant tout près de chez soi. On trouve tout à Brossard, des grandes marques aux trésors cachés, du plus pratique au plus extravagant!

Mais acheter à Brossard, c'est aussi soutenir nos commerçantes et nos commerçants qui créent de l'emploi chez nous et qui ont traversé une période difficile au cours des derniers mois.

Un comité de travail sur la relance économique de Brossard

Afin d'élaborer un concept et une campagne promotionnelle cohérents et pertinents, la Ville a regroupé divers partenaires d'affaires dans le but de former un comité de travail sur la relance économique de Brossard. Ceux-ci ont eu la chance de voir en primeur les premières images de l'application et de la campagne. Les membres du comité continueront de se réunir au cours des prochains mois, alors que la campagne et l'application évolueront au gré des saisons.

