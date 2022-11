Nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST - La santé et la sécurité au travail, ça touche aussi vos proches!

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Chaque année, au Québec, on dénombre près de 200 décès reliés au travail, 10 000 maladies professionnelles et près de 91 000 accidents du travail. Parmi les victimes, on retrouve Ian Lavoie, qui a subi un accident du travail en 2016. Alors qu'il prêtait main-forte à ses collègues dans un autre secteur de l'usine où il travaillait, il a été écrasé par une pile de barres d'acier. Sa jambe a été sectionnée sur place, trois de ses vertèbres ont éclaté, il a eu une hémorragie interne, en plus d'être brûlé au troisième degré aux cuisses et au bassin.

Ian vit depuis ce moment avec des séquelles permanentes. Sa famille, ses amis, son entourage et ses anciens collègues doivent eux aussi composer avec les conséquences de cet événement et avec les images qu'il leur a laissées. Autant de vies affectées par un seul accident du travail.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui sa plus récente campagne de sensibilisation sous le thème « Votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches ». Celle-ci vise notamment à conscientiser les travailleurs, les travailleuses et les employeurs sur les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur le rôle important que chacun peut jouer dans la prévention de ces situations souvent graves, et même parfois mortelles.

Personne n'est à l'abri d'un accident. De tels événements peuvent se produire dans tous les milieux de travail et dans tous les secteurs d'activité. Mais tout le monde peut agir concrètement pour rendre les milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires.

La prise en charge de la santé et de la sécurité du travail (SST) dans les milieux de travail : une solution efficace !

La CNESST souhaite rappeler que la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les milieux de travail est l'assise sur laquelle repose le développement d'une culture de prévention durable. Cette prise en charge se fait en collaboration entre les employeurs, les travailleurs et les travailleuses.

Cette collaboration permet aux milieux de travail d'identifier les risques d'accidents ou de maladies professionnelles et de poser des gestes concrets et durables pour les éliminer.

Les employeurs, les travailleurs et les travailleuses ont une responsabilité partagée à l'égard de la SST et doivent s'impliquer dans l'identification, la correction et le contrôle des risques afin de rendre leurs milieux de travail plus sains et sécuritaires.

Une fois les risques corrigés, l'employeur, en collaboration avec les travailleuses et travailleurs, doit s'assurer de les contrôler de manière à rendre les correctifs permanents. Il est également important de savoir si les mesures de prévention dans le milieu de travail sont toujours en place, appropriées et connues de toutes les personnes concernées.

Faits saillants

Statistiques sur le nombre moyen d'accidents depuis les cinq dernières années :

Année Accidents de travail Maladies professionnelles Décès 2021 93 028 12 664 207 2020 94 750 9 982 173 2019 94 679 12 786 190 2018 91 711 11 695 226 2017 86 223 9 912 230

La campagne se déroulera du 14 novembre au 18 décembre prochain.

Un message publicitaire de 30 secondes sera diffusé sur les chaînes télé commerciales et communautaires, de même que sur les sites d'écoute en ligne québécois.

Un message publicitaire de 30 secondes sera en ondes sur les stations de radio commerciales et communautaires ainsi qu'à la radio numérique.

Des messages se retrouveront sur le Web et les médias sociaux, de l'affichage urbain est prévu dans des abribus et ainsi que dans le métro de Montréal, des articles seront publiés dans différents médias pour atteindre les principaux acteurs du monde du travail.

Citations

« L'ampleur et les conséquences des lésions professionnelles ont des coûts humains et économiques importants pour toute la société. Il faut à tout prix les éviter. L'objectif de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, entrée en vigueur l'an dernier, est d'éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité, l'intégrité physique et psychique des travailleuses et des travailleurs. Tout le monde a un rôle à jouer pour réduire ces lésions professionnelles et transformer nos milieux de travail afin d'éviter qu'elles surviennent. Pour ce faire, l'engagement, la contribution et la participation de chaque employeur et de chaque travailleuse et travailleur sont essentiels. C'est une responsabilité partagée. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec

« Des histoires comme celle de Ian, ça nous interpelle beaucoup. Cela démontre l'importance pour chaque personne de contribuer au développement d'une culture de prévention durable. La campagne que nous lançons aujourd'hui vise justement à sensibiliser les employeurs, les travailleuses et les travailleurs à rendre leurs milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires. La santé et la sécurité au travail est un enjeu qui nous concerne tous et toutes. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

« Quand j'étais pris sous les barres d'acier, c'est à mes enfants, à toute ma famille et à mes amis que je pensais. Parce qu'à la fin de la journée, ils t'attendent à la maison. Quand tu es victime d'un accident du travail, ce n'est pas juste toi qui es touché. Ça bouleverse la vie de beaucoup de gens. »

- Ian Lavoie, accidenté du travail

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

