Nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST - La CNESST rappelle que les normes du travail s'appliquent même en temps de pandémie

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La dernière année aura été difficile, autant pour les travailleuses et travailleurs que pour les employeurs. En effet, la crise de la COVID-19 a eu des répercussions sur plusieurs aspects du quotidien des Québécois et Québécoises, notamment sur leur gagne-pain. Par exemple, des employeurs ont dû revoir leur structure organisationnelle ou encore réaménager l'organisation du travail en modifiant les tâches ou l'horaire de leur personnel. Dans ce contexte, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoile aujourd'hui sa nouvelle campagne publicitaire sur les normes du travail.

Un besoin de rappeler les bases de la Loi sur les normes du travail (LNT) émerge de cette situation exceptionnelle. La campagne, qui sera diffusée pendant trois semaines, vise donc à informer et à sensibiliser les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs au regard de leurs droits et obligations, et à confirmer que leur situation est toujours conforme aux normes minimales établies dans la LNT.

Plusieurs thèmes seront abordés

À l'occasion de cette campagne, la CNESST souhaite aborder quelques thèmes pour répondre aux questionnements soulevés par ses clientèles au cours des derniers mois, soit :

les jours fériés;

la modification des tâches de travail;

les congés annuels;

l'horaire de travail;

le harcèlement psychologique ou sexuel;

la fin d'emploi.

Comment s'informer?

La CNESST mettra en ondes un message destiné aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs à la radio traditionnelle et numérique. Des bannières Web et des articles de contenus diffusés sur quelques plateformes d'information québécoises traiteront également de ces sujets, et des publications sur les médias sociaux compléteront le déploiement média.

Pour écouter les messages radio et en savoir plus sur la campagne, visitez le respectdesnormes.com.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

