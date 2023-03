MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - M. Yvon Denault, représenté par les cabinets d'avocats Adams Avocat inc. et Paquette Gadler inc., annonce aujourd'hui le dépôt d'une Demande pour autorisation d'exercer une action collective contre les défenderesses Toyota Canada inc. (« Toyota »), Toyota Crédit Canada inc. (« Toyota Crédit »), la Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »), Fédération des Caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») et 9401-0253 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Montréal-Est Toyota (« Montréal-Est Toyota ») pour avoir imposé aux Membres du Groupe visés par cette action collective des Frais de Transport et de Préparation qui sont excessifs et disproportionnés au cours de la période allant du 10 mars 2020 jusqu'à la date du jugement final au mérite à intervenir en l'instance.

Cette action collective s'adresse à tous les consommateurs et à tous les entrepreneurs et entreprises du Québec liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location d'un véhicule automobile neuf fabriqué au Canada de l'un des modèles suivants :

- Toyota Corolla, Toyota RAV4, Lexus NX et Lexus RX

et qui ont dû payer des Frais de Transport et de Préparation, sous quelque forme que ce soit, fixés et exigés par les défenderesses, en vertu de tout tel contrat, au cours de la période de l'action collective, soit du 10 mars 2020 jusqu'à la date du jugement final à intervenir en l'instance.

Toute personne étant intéressée par la présente action collective peut, si elle le désire, s'inscrire à celle-ci en utilisant les sites internet des procureurs soussignés aux adresses suivantes : www.adamsavocat.com ou www.paquettegadler.com

Pour toute information additionnelle concernant la présente action collective, vous êtes invités à communiquer avec l'un ou l'autre des avocats mentionnés ci-dessous.

Renseignements: Me Guy Paquette, Téléphone : (514) 985-7071, Courriel : [email protected]; Me Annie Montplaisir, Téléphone : (514) 903-0153, Courriel : [email protected]; PAQUETTE GADLER INC., 353 Saint-Nicolas, Bureau 200, Montréal (Québec) H2Y 2P1, Téléphone : (514) 849-0771, www.paquettegadler.com, Courriel : [email protected] ; Me Fredy Adams, Téléphone: (514) 848-9363, Courriel : [email protected] ; Adams Avocat Inc., 1255, boul. Robert-Bourassa, Suite 1416, Montréal (Québec) H3B 3X1, Téléphone : (514) 848-9363, www.adamsavocat.com