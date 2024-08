NOUVELLE DEMANDE D'ACTION COLLECTIVE À L'ENCONTRE DE TICKETMASTER POUR IMPOSITION DE FRAIS ABUSIFS ET DISPROPORTIONNÉS RELATIVEMENT À LA VENTE DE BILLETS D'ÉVÉNEMENTS À PARTIR DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - M. Felipe Morales, représenté par le cabinet d'avocats Paquette Gadler Inc., annonce le dépôt d'une demande d'autorisation d'action collective (« l'Action Collective ») contre les sociétés Ticketmaster Canada LP, Ticketmaster Canada ULC, Ticketmaster Canada Holdings ULC et Ticketmaster L.L.C. (« Ticketmaster ») impliquées dans le fait d'imposer aux consommateurs québécois des frais abusifs et disproportionnés en relation avec la vente de leurs Billets d'Événements, contrevenant ainsi aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, du Code civil du Québec et de la Loi sur la concurrence du Canada.

Cette nouvelle Action Collective s'adresse à tous les consommateurs du Québec qui ont acheté, à partir du territoire de la province de Québec, de Ticketmaster, à une billetterie, sur l'un de leurs sites internet (incluant sur leur Réseau Admission/Admission Network) ou sur l'une de leurs applications mobiles, un ou plusieurs Billet(s) donnant accès à un ou plusieurs Évènement(s) s'étant tenue et/ou devant se tenir n'importe où en Amérique du Nord et qui ont dû payer à Ticketmaster un ou plusieurs Frais Abusifs et Disproportionnés en relation avec l'achat d'un ou de plusieurs Billet(s) pour un ou plusieurs Évènement(s), et ce, pour la période allant du 26 juillet 2021 jusqu'à la date du jugement final à intervenir dans la présente affaire.

La présente Action Collective vise, entre autres, l'effet des pratiques de tarification dynamique (« Dynamic Pricing ») sur le montant des frais de service de toute natures imposés aux consommateurs lorsqu'ils achètent des Billets d'Évènements de Ticketmaster, une pratique qui est dénoncée dans plusieurs pays occidentaux.

Toute personne étant intéressée par la présente Action Collective peut, si elle le désire, s'inscrire à celle-ci en consultant le site internet du cabinet soussigné à l'adresse suivante : www.paquettegadler.com. Une copie électronique de la Demande d'Autorisation de l'Action Collective est disponible sur demande.

Pour toute information additionnelle concernant la présente Action Collective, vous êtes invités à communiquer avec le cabinet Paquette Gadler inc.

CONTACT : Me Guy Paquette, Paquette Gadler Inc., 353 Saint-Nicolas, Bureau 200, Montréal (Québec) H2Y 2P1, Ligne directe : (514) 985-7071, Cellulaire : (514) 816-2771, Télécopieur : (514) 849-4817, Courriel : [email protected]