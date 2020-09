« Avec la pression croissante de faire plus avec moins, les établissements de santé ont plus que jamais le devoir d'optimiser leurs opérations. C'est dans cette optique que Logibec continue d'affirmer son leadership dans le développement de solutions en offrant aux établissements de santé canadiens de nouvelles façons d'améliorer la prestation globale des soins », a déclaré Marc Brunet, président et chef de la direction de Logibec. « L'acquisition d'AnalysisWorks accélérera notre capacité de générer de l'innovation chez nos clients en supportant leurs efforts dans la prise de décision basée sur des données », a-t-il ajouté.

Implantée dans cinq provinces canadiennes, AnalysisWorks est reconnue pour travailler en partenariat avec ses clients afin d'élaborer des solutions à des défis opérationnels complexes. En collaboration avec ses clients, elle a contribué à accroître l'efficacité des opérations chirurgicales et hospitalières, à réaliser des économies de coûts et à accroître l'accès équitable aux soins.

« Ultimement, notre objectif est de propulser les innovateurs de la santé. Notre boîte à outils actuelle comprend des solutions analytiques de pointe, une compréhension approfondie des opérations de santé et notre logiciel LightHouse, centré sur le client, comme plateforme de service », a déclaré Jason Goto, qui a fondé AnalysisWorks il y a 20 ans. « Il existe un véritable complément entre notre capacité à conduire le changement grâce à l'analyse de données et la force éprouvée de Logibec dans le domaine du développement de solutions d'envergure. »

L'équipe de 25 experts d'AnalysisWorks continuera d'opérer depuis son siège social, à Vancouver. L'intégration d'AnalysisWorks commencera immédiatement afin de permettre aux clients des deux sociétés de bénéficier des avantages générés par cette acquisition.

À propos de Logibec

Depuis près de 40 ans, Logibec, une société de portefeuille de GI Partners, propose des solutions innovantes jumelées à des analyses de spécialistes de la performance clinique et financière qui optimisent les processus du secteur de la santé. Ses systèmes logiciels et ses services-conseils sont alignés sur les besoins actuels et futurs des établissements de santé. www.logibec.com

À Propos d'AnalysisWorks

Depuis 2000, AnalysisWorks offre le meilleur de l'analyse des données et du savoir-faire dans le but d'apporter des améliorations mesurables aux opérations des établissements de soins de santé canadiens. Son équipe d'experts innove sans cesse en renforçant la capacité interne de ses clients et en leur offrant des solutions personnalisées évolutives. www.analysisworks.com

