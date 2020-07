L'AUCLC étant prolongée jusqu'en juillet, cet outil pourrait donner lieu à un plus grand nombre de demandes.

TORONTO, le 15 juill. 2020 /CNW/ - KPMG au Canada a lancé un nouvel outil automatisé pour aider les propriétaires d'immeubles commerciaux à présenter leur demande en vertu de l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), ce qui leur permettra d'alléger le loyer de leurs locataires éprouvés financièrement par la crise sanitaire.

L'outil recueille et coordonne dans une base de données centralisée les renseignements sur les locataires et sur la propriété, détermine l'admissibilité des locataires au programme et effectue de bout en bout le traitement et la présentation des demandes à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

« Bon nombre de nos clients propriétaire d'immeubles commerciaux veulent alléger le loyer de leurs locataires, mais le processus de préparation et de demande de l'AUCLC peut s'avérer long et leur imposer un lourd fardeau administratif, explique Ali Baniasadi, associé, Droit des affaires, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Nous voulions offrir un outil automatisé qui rendrait le processus beaucoup plus simple et beaucoup moins long, notamment pour les propriétaires qui ont plusieurs locataires et pour les petits propriétaires qui ne disposent pas de l'infrastructure et du personnel nécessaires pour participer au programme. »

« Le niveau d'intérêt manifesté depuis le lancement de notre outil automatisé pour l'AUCLC, tant par nos clients propriétaires que locataires, est encourageant, affirme Gino Piazza, leader national, Transformation et technologies fiscales de KPMG. Nous avons mis au point, à leur intention, une application en ligne afin d'automatiser entièrement le processus de demande et de réduire au minimum la nécessité d'une intervention manuelle. »

Annoncée le 24 avril dernier, l'AUCLC offre aux propriétaires de petite entreprise admissible des prêts-subventions pouvant aller jusqu'à 50 % du loyer mensuel dû par leurs locataires pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Au Québec, la limite a été augmentée de 12,5 %. En vertu du programme, le propriétaire doit renoncer à au moins 75 % du loyer, et le locataire doit payer au plus 25 %. Le 29 juin, le gouvernement fédéral a annoncé une prolongation du programme fédéral-provincial jusqu'à la fin de juillet. Malgré un moratoire sur les expulsions dans plusieurs provinces, les propriétaires ont été moins nombreux que prévu à recourir au programme (qui n'est pas obligatoire). La plupart des provinces interdisent aux propriétaires d'expulser les locataires commerciaux qui sont admissibles à l'AUCLC, mais dont le propriétaire a décidé de ne pas participer au programme.

« D'après la rétroaction de nos clients du secteur immobilier commercial, le processus de demande de l'AUCLC peut dissuader certains propriétaires de recourir au programme, précise Lorne Burns, associé, Audit et leader national du groupe Bâtiment, immobilier et construction de KPMG au Canada. Lorsqu'on leur propose un outil technologique qui automatise le processus, on constate que les propriétaires sont plus nombreux à choisir d'aider leurs locataires. »

Les demandes d'aide en vertu de l'AUCLC doivent être déposées au plus tard le 31 août 2020.

