Nouvel outil en ligne de la Régie montrant l’incidence des frais et de l’utilisation sur la facture d’électricité

Les outils interactifs permettent de calculer le coût d'utilisation des appareils ménagers et électroniques dans chaque province et territoire. On peut constater, par exemple, qu'un téléviseur resté allumé pendant 24 heures au Québec coûte 5,25 $ par mois, comparativement à 12,29 $ en Saskatchewan, 20,49 $ dans les Territoires du Nord-Ouest et 15,30 $ en Nouvelle-Écosse.

L'utilisation de l'énergie dans les provinces et territoires canadiens varie tout autant que le mode de production. Des millions de Canadiens dépendent de l'électricité pour faire fonctionner les électroménagers, recharger les appareils électroniques et chauffer leur domicile. Les provinces où les ressources hydroélectriques sont abondantes, comme le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, utilisent l'électricité pour le chauffage et ont tendance à en consommer le plus.



Regroupant des données provenant de sources diverses, il s'agit d'une première publication du genre au pays qui permet de comparer les factures d'électricité entre les provinces à l'aide d'outils interactifs et fait ressortir différents éléments de ces factures.



La Régie surveille les marchés de l'énergie. Elle évalue les besoins et les tendances en matière d'énergie au Canada. Ce rapport fait partie d'un éventail de publications sur l'offre, la demande et les infrastructures énergétiques, qui sont publiées périodiquement dans le cadre de la surveillance continue des marchés.

« Peu importe où vous allez au pays, les Canadiens veulent savoir combien ils paient pour l'électricité et pourquoi, explique Colette Craig, auteure principale. Ce rapport interactif novateur explique bien les factures d'électricité pour aider tout le monde à comprendre les prix et la consommation d'électricité partout au Canada. »

Le Québec se classe au premier rang pour la consommation d'électricité par habitant (21,0 MWh), suivi de la Saskatchewan (20,0 MWh) et de Terre-Neuve-et- Labrador (19,3 MWh).

La consommation d'électricité est plus marquée dans les provinces qui l'utilisent pour le chauffage domestique.

La consommation d'électricité est plus marquée dans les provinces qui l'utilisent pour le chauffage domestique.

Le secteur industriel est celui qui a consommé le plus d'électricité au pays (238 TWh). Les secteurs résidentiel et commercial ont consommé 168 TWh et 126 TWh, respectivement.

En 2018, le Canada a produit 647,7 térawattheures (« Twh ») d'électricité. Plus de la moitié de l'électricité produite au Canada (61 %) provient de sources hydroélectriques. Le reste est produit à partir de sources diverses, telles que combustibles fossiles (gaz naturel et pétrole), charbon, biomasse et énergie solaire, nucléaire et éolienne.

Le Canada est un exportateur net d'électricité. En 2019, les exportations nettes (toutes vers les États-Unis) ont été de 47,0 TWh.

La valeur totale des exportations d'électricité du Canada s'est élevée à 2,5 milliards de dollars canadiens et celle des importations, à 0,6 milliard de dollars canadiens, ce qui a donné des exportations nettes de 1,9 milliard de dollars en 2019.

Toutes les régions du Canada sont représentées dans le rapport, mais il n'y a pas de données sur le confinement dû à la COVID-19 et ses effets sur les factures d'électricité du secteur résidentiel.

