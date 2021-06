La contribution aidera le secteur canadien du transport à devenir un chef de file mondial dans les véhicules à zéro émission

SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 juin 2021 /CNW/ - Alors qu'il continue à faire face aux effets de la COVID-19, le gouvernement du Canada prépare le terrain en vue d'une relance verte qui permettra de créer de nouveaux emplois, de faire croître la classe moyenne, de réduire la pollution et de bâtir un avenir plus propre pour tous. Pour soutenir la relance, le gouvernement réalise des investissements pour faire avancer l'électrification des transports et devenir un chef de file mondial dans la fabrication de véhicules, produits et technologies à faibles émissions de carbone et carboneutres.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 15 millions de dollars dans le projet de transformation de Nova Bus, afin d'aider l'entreprise à moderniser ses autobus de transport en commun, à les optimiser en vue de leur électrification et à fabriquer d'autres types d'autobus 100 % électriques ou alimentés par batterie. Cet investissement aidera également Nova Bus à mettre à niveau ses usines de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac, au Québec, et à conserver 1 118 emplois à temps plein bien rémunérés pour la classe moyenne.

Le projet de transformation de Nova Bus aidera à faire du secteur des transports du Canada l'un des plus compétitifs au monde pour ce qui est de la fabrication d'autobus électriques pour le transport en commun. Grâce à ce projet, Nova Bus pourra devenir un chef de file du transport électrique, en plus de maintenir ses activités de fabrication et accroître ses investissements en recherche et développement ici même au Canada.

L'un des piliers du plan climatique renforcé du gouvernement est d'offrir des modes de transport propres et abordables à la population canadienne. Il sera ainsi possible de réduire la pollution, de créer des emplois, de faire croître la classe moyenne et de renforcer nos communautés.

« Alors que nous continuons de relancer notre économie en toute sécurité, il importe d'être stratégique et d'adopter une vision à long terme. L'une des façons d'y arriver est d'aider le Canada et les entreprises du pays à devenir des chefs de file mondiaux dans la fabrication de véhicules verts. Nova Bus fait partie intégrante de cette démarche d'électrification et de nos efforts pour bâtir un avenir marqué par une croissance durable, des emplois fiables et un leadership mondial. Notre gouvernement continuera de soutenir les entreprises pour qu'elles puissent participer aux efforts qui permettront de bâtir une économie axée sur une croissance propre, notamment en investissant dans le transport en commun durable et les véhicules carboneutres. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous sommes très fiers de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada afin de contribuer au secteur novateur de la fabrication de véhicules carboneutres et d'aider le Canada à atteindre ses cibles liées à une gestion durable et à une économie plus verte. »

- Le président et PDG du Groupe Volvo, Martin Lundstedt

« Nous sommes vraiment heureux à l'idée de poursuivre les investissements dans la modernisation de nos usines et d'intégrer de nouveaux procédés technologiques afin de produire des autobus qui répondent aux besoins de nos clients et des usagers du transport en commun. »

- Le vice-président principal de Volvo Bus, région des Amériques, et président de Nova Bus, Ralph Acs

Les faits en bref

Canada , Un environnement sain et une économie saine . De plus, le gouvernement intensifie l'investissement dans le transport plus propre afin de contribuer à l'atteinte de nos objectifs économiques et environnementaux. Cet investissement, qui appuie le projet de transformation de Nova Bus de 184,8 millions de dollars, permet de mettre en œuvre le plan climatique renforcé du gouvernement du. De plus, le gouvernement intensifie l'investissement dans le transport plus propre afin de contribuer à l'atteinte de nos objectifs économiques et environnementaux.

L'investissement annoncé aujourd'hui est réalisé dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation

Le projet de transformation de Nova Bus permet de mettre en œuvre Canada s'est engagé à mettre en place une stratégie nationale ambitieuse en vue d'une transition vers une économie axée sur la croissance propre, notamment au moyen d'investissements dans le transport en commun afin de mettre plus de véhicules carboneutres sur les routes. le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques , dans lequel le gouvernement dus'est engagé à mettre en place une stratégie nationale ambitieuse en vue d'une transition vers une économie axée sur la croissance propre, notamment au moyen d'investissements dans le transport en commun afin de mettre plus de véhicules carboneutres sur les routes.

Cet investissement est complémentaire à l'annonce du gouvernement relativement au versement de 2,75 milliards de dollars en financement sur cinq ans, à compter de 2021, afin d'améliorer les réseaux de transport en commun et d'assurer leur transition vers une alimentation électrique plus propre. Le gouvernement soutient notamment l'achat d'autobus de transport en commun et de transport scolaire carboneutres.

Afin de créer des emplois et de soutenir la croissance dans le domaine de la fabrication de technologies propres au Canada , le Budget 2021 propose de réduire de 50 % les taux d'imposition générale des sociétés et des petites entreprises qui fabriquent des technologies carboneutres. Ces réductions entreraient en vigueur le 1 er janvier 2022 et seraient graduellement éliminées à compter du 1 er janvier 2029 puis complètement éliminées d'ici le 1 er janvier 2032.

Le Groupe Volvo compte environ 100 000 employés dans 18 pays. Au Canada , son siège social se trouve à Saint-Eustache , au Québec. Nova Bus est une division du Groupe Volvo (en anglais seulement), fabricant multinational de véhicules moyens et lourds et d'équipement industriel.compte environ 100 000 employés dans 18 pays. Au, son siège social se trouve à, au Québec.

Dans le cadre de ce projet, le Groupe Volvo Canada Inc. (anglais) s'est engagé à dépenser au moins 330 millions de dollars dans la recherche et le développement.

