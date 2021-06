TORONTO, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ -

Ontario

Conseil de la

À compter du 16 octobre 2021, un nouvel indicatif régional sera introduit dans la région actuellement desservie par les indicatifs régionaux 289, 365 et 905 dans la région sud de l'. L'introduction de ce nouvel indicatif régional est le résultat d'une décision duradiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et permet de répondre à la demande croissante de nouveaux numéros de téléphone dans la région.