MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - C'est une nouvelle page très excitante qui s'écrit aujourd'hui pour Dare To Care Records avec l'annonce du rachat de l'étiquette de disques montréalaise par Béatrice Martin. Cette entente survient à l'issue des discussions initiées à l'été dernier, entre l'artiste mieux connue sous le nom de Cœur de pirate et l'actionnaire de l'étiquette Eli Bissonnette, pour le rachat de Dare To Care Records.

Associée à Dare To Care Records depuis les débuts de sa carrière en 2008, Béatrice Martin reprend ainsi les rênes de l'entreprise où elle occupera désormais les fonctions de présidente et directrice artistique, tout en poursuivant sa carrière artistique comme Cœur de pirate.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de débuter ce nouveau chapitre de la belle histoire de Dare To Care Records. J'ai beaucoup d'idées pour l'avenir de l'étiquette, mais ma priorité demeure d'offrir un environnement sain et inclusif pour permettre à nos employé.e.s de s'épanouir et à nos artistes de se développer pour continuer à faire rayonner la culture d'ici ».

-Béatrice Martin, présidente et directrice artistique, Dare To Care Records

L'équipe en place continuera d'assurer la poursuite des opérations de l'entreprise en collaboration avec l'équipe de direction. Un nouveau conseil d'administration viendra aussi jouer un rôle en matière de gouvernance. Celui-ci sera présidé par Nicolas Martin, chef des opérations chez Coeur de pirate inc. Jan-Fryderyk Pleszczynski, dont le rôle de président par intérim se termine avec la conclusion de la transaction, restera quelques semaines pour assurer une transition fluide avant de se joindre au conseil d'administration.

Portée par un nouveau souffle, l'équipe de Dare To Care Records poursuivra son travail auprès des artistes qui sont au cœur des activités de la maison depuis les deux dernières décennies, tout en travaillant à définir les orientations qui permettront d'assurer le développement et l'exploration de nouveaux univers créatifs.

D'autres annonces sont à prévoir dans les prochaines semaines.

À propos de Dare To Care Records

Dare To Care est une étiquette de disques montréalaise active depuis 20 ans qui s'est donnée comme mission de proposer un catalogue de très haute qualité artistique et de soutenir le développement de ses artistes, tant au Québec que dans le reste du Canada et sur la scène internationale. DTC compte une division francophone, Grosse Boîte, de même qu'une division digitale, Sainte Cécile. En plus des activités de mise en marché de disques, DTC assure la gestion des éditions, la production des spectacles, ainsi que la gérance d'artistes.

