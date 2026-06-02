Nouvel argent pour le transport public : une bonne nouvelle mais…

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil provincial du secteur transport terrestre (CPSTT) du SCFP salue l'injection de nouveaux fonds dans le transport public. Cependant, ce dernier révèle que si l'on avait été cherché ceux-ci lorsqu'ils étaient disponibles, c'est-à-dire en 2024, on aurait pu accomplir davantage, et ce, à moindre coût. La somme annoncée aujourd'hui représente la part du Québec du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC).

« Nous vivons une inflation, surtout en construction, historique! Pourquoi la CAQ a-t-elle pris deux ans pour aller négocier cet argent? On est la seule province encore exclue du nouveau programme fédéral. C'est certain que nous sommes contents de voir un investissement dans le transport public, mais il y a beaucoup de problèmes avec la façon dont les sommes seront dépensées, les principaux étant qu'il n'y a rien pour le maintien et l'entretien des infrastructures et rien pour éponger les déficits des différentes sociétés de transport », de dénoncer Fanny Demontigny, secrétaire générale SCFP.

En effet, ces montants vont uniquement servir à financer de nouvelles constructions, comme le projet de tramway à Québec ainsi que le prolongement de la ligne bleue du métro à Montréal.

« Pas d'argent pour l'exploitation. Aucun budget supplémentaire pour absorber les déficits passés et prévisibles pour les deux prochaines années. Présentement, cette situation crée des coupures de service sur les réseaux. Ce n'est pas comme ça que l'on va convaincre les automobilistes de délaisser leurs voitures », de conclure Katherine Bouclin, présidente du CPSTT.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]