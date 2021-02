Nouvel an chinois - Lancement de l'initiative : Dialogue avec le Quartier chinois

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Nouvel an chinois, les Montréalaises et les Montréalais sont invités à participer à trois rencontres virtuelles de 90 minutes chacune afin de converser avec des Sino-Montréalais sur divers sujets, comme leur culture culinaire ou leur contribution économique et culturelle à la vitalité de la métropole.

Ces rencontres intitulées Avec toi sont réalisées par l'ATSA, en collaboration avec le Service à la famille chinoise du Grand Montréal. Elles sont présentées par la Ville de Montréal, dans le cadre de l'initiative Dialogue avec le Quartier chinois, qui vise à lutter contre l'augmentation du racisme envers cette communauté et à contribuer aux efforts de revitalisation de cet espace culturel important pour Montréal.

En plus des rencontres Avec Toi, l'initiative prévoit, au printemps, la tenue d'une exposition et de prestations de médiation interculturelle, ainsi qu'un forum économique visant à mettre de l'avant la perspective interculturelle dans l'avenir du Quartier chinois.

Cette initiative de sensibilisation est déployée par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) de la Ville, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie et avec le soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Le lancement d'Avec toi met la table en positionnant les membres actifs du Quartier chinois au cœur de la démarche. « Voilà trois belles occasions qui sont offertes à toutes les citoyennes et tous les citoyens de se rapprocher de la communauté chinoise de Montréal. Depuis le début de la pandémie, la communauté chinoise a été la cible de racisme et de stigmatisation. Le Quartier chinois de Montréal a souffert de cette discrimination qui, combinée à d'autres facteurs, a eu impact sur sa fréquentation et ses commerces. Avec l'arrivée de cette nouvelle année chinoise, sous le signe du buffle de métal, je souhaite santé, prospérité et longévité à nos commerces, nos entreprises et nos familles. Bonne année du Buffle », a déclaré Cathy Wong, responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Comme beaucoup de commerces et d'entreprises du centre-ville, ceux du Quartier chinois ont écopé de la baisse importante du nombre de touristes et de l'absence de travailleurs depuis le début de la pandémie. Profitons de ces rencontres virtuelles pour écouter et réfléchir ensemble aux façons de soutenir la communauté chinoise dans sa reprise économique, sociale et culturelle », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de ville dans le district Saint-Jacques et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

« C'est avec honneur et un sens de la responsabilité que le Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal s'engage dans cette initiative de dialogue menée par la Ville de Montréal. Le contexte de la crise sanitaire que nous vivons toutes et tous actuellement est éprouvant pour notre communauté et l'activité économique du centre-ville. Le Quartier chinois n'échappe pas à cette épreuve. Dans ces moments difficiles, nous pensons qu'il est primordial de contribuer au développement d'un espace de dialogue afin de permettre la libre circulation des idées et l'émergence de solutions innovatrices et bénéfiques pour toutes et tous » conclut Xixi Li, directrice générale du Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal.

À votre agenda

Les rencontres virtuelle Avec toi auront lieu les :

Mercredi 10 février, de 19 h à 20 h 30

Mardi 23 février, de 19 h à 20 h 30

Jeudi 25 février, de 13 h à 14 h 30

On peut s'y inscrire en cliquant ici ou en visitant le site de l'ATSA | Quand l'art passe à l'action : atsa.qc.ca

