Nouveaux projets de santé donnant aux communautés autochtones les moyens de lutter contre les maladies chroniques

BURLINGTON, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Les communautés autochtones, dont le taux de maladies chroniques est jusqu'à trois fois plus élevé que le taux national, ont désormais accès à un fonds de projets de santé novateurs mis en place par Bimaadzwin et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. Ces projets pilotes communautaires - visant spécifiquement à réduire le diabète de type 2 et la maladie pulmonaire obstructive chronique - ont pour but de donner aux Premières Nations les moyens d'améliorer la santé et le bien-être.

Le projet pilote de la santé autochtone est une collaboration entre Boehringer Ingelheim Canada, Bimaadzwin et les leaders en politiques de la santé autochtone. Des fonds serviront à financer des projets nationaux visant à améliorer la santé et le bien-être qui vont au-delà des médicaments pour gérer le diabète de type 2 et/ou la maladie pulmonaire obstructive chronique chez les peuples autochtones du Canada. Des investissements supplémentaires dans d'autres maladies chroniques viendront s'ajouter une fois que les quatre premiers projets pilotes auront été déployés avec succès.

« Notre vision est l'autonomisation - l'établissement de relations entre les communautés autochtones, le secteur privé et d'autres partenaires intéressés par le biais de la participation à des projets pilotes avec une participation égale à toutes les étapes », explique Isadore Day, PDG de Bimaadzwin. « Nous avons besoin de plus de partenariats comme celui-ci pour nous attaquer à l'entreprise monumentale qui consiste à améliorer les résultats en matière de santé et la qualité de vie de nos communautés autochtones ».

Sous la direction d'un comité directeur national, l'équipe aspire à réduire les disparités en matière de soins de santé pour les peuples autochtones du Canada qui sont considérablement défavorisés par une forte incidence de maladies chroniques et une santé mentale précaire.

Selon Andrea Sambati, présidente et directrice exécutive de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « en tant qu'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim est déterminée à faire progresser l'humanité et nous nous efforçons d'améliorer la santé pour les générations actuelles et futures. Le projet pilote de la santé autochtone est pour nous une occasion de collaborer avec des communauté autochtones et d'explorer les possibilités d'aider à améliorer la santé et le bien-être des peuples autochtones partout au Canada. »

Les manifestations d'intérêt peuvent être soumises en ligne à www.indigenoushealthprojects.com

BIMAADZWIN

Groupe de politiques et de consultation géré par des autochtones et fondé par l'ancien chef régional de l'Ontario Isadore Day, notre objectif est de permettre aux communautés des Premières nations de reconstituer avec succès leur identité nationale en faisant progresser la gouvernance de la santé et le développement économique.

BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTÉE

La fabrication de nouveaux médicaments améliorés pour les humains et les animaux est au cœur même de nos activités. Nous avons pour mission de créer des traitements révolutionnaires qui changent des vies. Depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim est demeurée une entreprise familiale et indépendante. Ce statut nous permet de nous consacrer à notre vision à long terme, à regarder vers l'avenir pour identifier les défis en santé à venir et à cibler les domaines auxquels nous pourrons contribuer de façon plus significative.

Notre entreprise pharmaceutique axée sur la recherche et de renommée mondiale compte près de 51 000 employés qui valorisent par l'innovation tous les jours dans nos trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. En 2019, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes de 19 milliards d'euros. Nos investissements considérables de près de 3,5 milliards d'euros en R&D favorisent l'innovation et la découverte d'une nouvelle génération de médicaments qui sauveront des vies et amélioreront la qualité de vie.

Nous concrétisons davantage de possibilités scientifiques en exploitant le potentiel de nos partenariats et de la diversité des experts de la communauté des sciences de la vie. Ensemble, nous accélérons la concrétisation de la prochaine innovation médicale qui pourra transformer la vie des patients maintenant et pour les générations futures.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

