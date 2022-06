VANDERHOOF, BC, le 20 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'entente bilatérale conclue entre les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre la Stratégie nationale sur le logement et à des partenariats avec la Northern Health Authority, le district de Vanderhoof et la Connexus Community Resources Society, les personnes âgées autonomes ont désormais accès à 20 nouveaux logements abordables depuis l'ouverture de Parkview Place, à Vanderhoof. Un centre de huit unités de soins pour personnes atteintes de démence devrait également ouvrir ses portes dans le même immeuble plus tard cette année.

Parkview Place est le premier immeuble du genre en Colombie-Britannique. Il est à la fois un ensemble de logements pour aînés autonomes et un centre de soins autorisé pour personnes atteintes de démence, doté de personnel 24 h sur 24. Ainsi, les aînés pourront demeurer dans leur collectivité tout en recevant les soins dont ils ont besoin.

L'immeuble sera situé au 2657, Church Avenue, sur un terrain fourni par le district de Vanderhoof. Par l'entremise de BC Housing, la province s'est associée à la Connexus Community Resources Society pour construire ces 20 nouveaux logements locatifs abordables pour personnes âgées. Les loyers vont de 375 à 900 $ par mois et sont adaptés au revenu de la personne.

Le centre de soins pour personnes atteintes de démence de la Northern Health Authority, Aurora Homes, se trouvera au rez-de-chaussée de l'immeuble de trois étages et ouvrira ses portes au cours des prochains mois. Les services offerts dans cet environnement accueillant comprennent un programme de soins de soutien qui sera fondé sur les besoins particuliers de chaque personne. Connexus exploitera à la fois Parkview Place et Aurora Homes, et le personnel infirmier de Northern Health fournira des soins spécialisés.

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable en Colombie-Britannique pour contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Ce financement aidera de nombreux aînés de Vanderhoof à vivre confortablement et à avoir accès à des services de soins spécialisés et à un soutien pendant de nombreuses années. Je remercie le personnel soignant et les employés qui travaillent chaque jour sans relâche et avec compassion. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Je suis fière de voir les résultats de la Stratégie nationale sur le logement, qui aide les aînés de partout au pays en apportant du soulagement et du bien-être à ces personnes qui ont tant donné à nos communautés. Parkview Place crée un environnement sûr et stable qui favorise la tranquillité d'esprit et permet aux personnes âgées de vieillir avec dignité dans leur collectivité, près de leur famille et de leurs amis. J'ai hâte de travailler avec des partenaires de partout au pays pour continuer à répondre aux besoins de nos citoyens vieillissants. » - L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés

« Aurora Home offre de nouvelles options de logement et du soutien aux personnes atteintes de démence, dans un environnement résidentiel novateur. Cet ensemble de logements témoigne de notre engagement à fournir des services de santé coordonnés et accessibles à toutes les personnes du Nord, ainsi qu'à collaborer avec les partenaires communautaires. Nous sommes impatients de compléter nos services de soins à domicile et de soins communautaires en offrant des soins spécialisés aux personnes atteintes de démence vivant dans le Nord, une fois qu'Aurora Home ouvrira ses portes plus tard cette année. » Colleen Nyce, présidente du conseil d'administration de Northern Health

« Le district de Vanderhoof est extrêmement reconnaissant de l'engagement de Northern Health et de la province de la Colombie-Britannique à financer cet établissement, construit en fonction des besoins des personnes âgées. Nous remercions ces deux organismes d'avoir été prêts à sortir des sentiers battus pour construire cet ensemble résidentiel dont nous avons grandement besoin, le premier du genre en Colombie-Britannique. Notre district est heureux d'avoir fait don de la propriété ayant servi à le créer, située au centre de Vanderhoof, près des parcs et des commerces, au cœur de nombreuses activités. » Gerry Thiessen, maire du district de Vanderhoof

« Connexus est ravi de voir ce complexe résidentiel unique se concrétiser. Comme dans de nombreuses collectivités, il y a à Vanderhoof une demande croissante de logements abordables pour les aînés. Ce nouvel immeuble améliorera la collectivité et offrira des logements essentiels. Cet ensemble très novateur offre non seulement plus de logements abordables, mais aussi un sentiment d'appartenance au centre-ville. Grâce à des partenariats avec le district de Vanderhoof, Northern Health, BC Housing et le Centre for Technology Adoption for Aging in the North, ce nouvel immeuble peut maintenant entrer en activité. Nous sommes ravis de voir prendre forme le projet pilote novateur de huit places de soins pour personnes atteintes de démence, à même l'immeuble. Ce nouveau modèle de soins sera un excellent ajout à la gamme de soins offerts aux personnes âgées de notre région. » - Tyrell Arnold, directeur général, Connexus

La province, par l'entremise de BC Housing, a versé une subvention d'environ 2,2 millions de dollars dans le cadre du fonds pour le logement communautaire Building BC pour les 20 logements abordables destinés aux aînés autonomes, ainsi qu'environ 177 000 $ en financement opérationnel annuel.

Le ministère de la Santé, par l'entremise de Northern Health, a fourni environ 2 millions de dollars pour les huit unités pour personnes atteintes de démence, ainsi qu'environ 621 000 $ en financement opérationnel annuel.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique versent conjointement 349 000 $ en subventions dans le cadre de l'entente bilatérale de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique.

Le district de Vanderhoof a fourni le terrain pour Parkview Place, évalué à environ 150 000 $.

Parkview Place fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a financé plus de 32 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

