L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie de l'honorable Josephine Pon, ministre provinciale des Aînés et du Logement, a célébré l'inauguration du nouvel ensemble Clover Bar Lodge. Les gouvernements de l'Alberta et du Canada ont investi 32,4 millions de dollars dans l'ensemble Clover Bar Lodge.

Le nouveau Clover Bar Lodge remplace la propriété originale du lodge avec des équipements modernisés et une plus grande capacité avec 144 unités d'une chambre à coucher.

L'ensemble a créé environ 237 emplois.

Le plan de redressement de l'Alberta est une stratégie audacieuse et ambitieuse à long terme visant à bâtir, à diversifier et à créer des dizaines de milliers d'emplois dès maintenant. La construction d'écoles, de routes et d'autres infrastructures essentielles profite à nos collectivités. En diversifiant notre économie et en attirant des investissements dans le cadre fiscal le plus concurrentiel du Canada, nous pavons la voie à une période de croissance pour l'Alberta. L'Alberta s'est mobilisée pour sauver des vies en aplanissant la courbe de la pandémie, et nous devons maintenant faire de même pour préserver les moyens de subsistance, croître et prospérer.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci, ici même à Sherwood Park pour l'ensemble Clover Bar Lodge, démontrent l'engagement de notre gouvernement à donner accès à des logements sûrs et abordables à des aînés bien méritants, tout en contribuant à la création de bons emplois pour la classe moyenne et à la stimulation de l'économie. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Le bel ensemble moderne Clover Bar aidera à répondre aux besoins des aînés de Sherwood Park maintenant et pour les années à venir. Le gouvernement de l'Alberta travaille fort pour répondre au besoin de logements abordables pour les aînés dans nos collectivités. » - Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« Le gouvernement de l'Alberta tient sa promesse de soutenir la construction de nouveaux logements abordables pour les personnes âgées à Sherwood Park. Le nouveau Clover Bar Lodge sera un atout pour notre communauté et pour nos aînés résidents. » - Jordan Walker, député provincial, Sherwood Park

« L'ouverture du nouveau Clover Bar Lodge est un succès pour le comté de Strathcona et permettra aux aînés de vivre en toute sécurité et de manière autonome au sein de leur communauté. Nous sommes ravis de voir ce projet achevé et les résidents emménager. Le conseil municipal tient à remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ce projet une réalité pour ceux qui y vivent ou qui y habiteront dans l'avenir. » - Rod Frank, maire, comté de Strathcona

« Notre objectif était de construire une nouvelle résidence qui serait un lieu moderne, sûr et confortable pour les personnes âgées ayant besoin d'un logement avec services de soutien à un prix abordable. La conception du bâtiment a été pensée en fonction du bien-être, de sens la communauté et du confort. Nous sommes fiers que la collaboration entre Shunda, Berry Architecture et la direction de la Heartland Housing Foundation nous ait permis de mener ce projet à terme - malgré la pandémie - dans les délais et le budget prévus. Nous tenons à remercier nos partenaires de tous les niveaux de gouvernement, ainsi que nos donateurs philanthropiques, qui ont permis cette réalisation, ainsi que notre personnel et nos résidents pour leur enthousiasme et leur coopération tout au long du processus. » - Nancy Simmonds, PDG, Heartland Housing Foundation

jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux consacrés au logement abordable ont été versés dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA). Aux termes de l'Investissement dans le logement abordable, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les collectivités en matière de logement.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL vient en aide aux Canadiens les plus vulnérables, ce qui inclut les femmes et les enfants fuyant une situation de violence, les aînés, les jeunes adultes, les populations autochtones, les personnes handicapées, les personnes en situation d'itinérance, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les jeunes adultes, les groupes racialisés, y compris les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants et les réfugiés.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Le ministère collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta.

