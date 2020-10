GIMLI, MB, le 16 oct. 2020 /CNW/ - La construction d'un nouvel ensemble de logements abordables de 12,9 millions de dollars à Gimli est presque terminée. L'immeuble est destiné aux aînés qui souhaitent vivre de façon autonome dans leur collectivité tout en profitant de la beauté naturelle de la région. L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Heather Stefanson, ministre de la Famille du Manitoba, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Reconnaissant l'importance du logement abordable pour les aînés de l'endroit, la municipalité rurale de Gimli a fait don du terrain et a participé tout au long du processus de conception. La MR aidera à compenser les impôts fonciers pour le complexe pour les 10 prochaines années.

Le nouvel Gimli Seniors' Residence sera un complexe de quatre étages de 48 000 pieds carrés comprenant 40 logements locatifs d'une chambre et de deux chambres. Le complexe de logements abordables pour personnes autonomes de 55 ans et plus sera situé de façon pratique près d'un centre pour aînés et d'autres commodités, pour aider à garder les résidents actifs et connectés à la collectivité.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Les aînés ont fait beaucoup pour notre société, et c'est pour nous une façon de leur rendre ce que nous leur devons que de leur offrir des logements sûrs et abordables. Aujourd'hui plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour soutenir nos aînés. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir des ensembles comme celui-ci. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Il s'agit d'un jalon important pour la collectivité, pour les aînés du Manitoba et pour notre gouvernement. Des investissements stratégiques comme celui-ci feront une différence incroyable dans la vie des aînés qui vivent à Gimli, et permettront de veiller à ce qu'ils aient une autre option de logement abordable près de leur famille, des organismes communautaires et des services sur lesquels ils comptent. » - L'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles du Manitoba

« La MR de Gimli est très reconnaissante aux gouvernements provincial et fédéral pour leur soutien. Sans eux, cet important projet de logement n'aurait pas vu le jour. Ce sera un ajout important à notre communauté et profitera à de nombreuses personnes âgées qui veulent appeler Gimli leur chez-soi. » - Lynn Greenberg, maire, municipalité rurale de Gimli

« Ce projet signifie que 40 familles supplémentaires peuvent choisir Gimli comme lieu de résidence. Nous avons commencé notre travail avec de nombreuses parties prenantes en 2011. Aujourd'hui, nous avons le privilège de donner un nom au complexe d'appartements construit par les gouvernements fédéral et provincial et soutenu par la MR de Gimli. » - Lina Allegro, présidente, le groupe Gimli Seniors' Residence

Cet ensemble est financé dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

Certains logements offriront des caractéristiques d'accessibilité pour soutenir les aînés qui ont des problèmes de mobilité, ce qui leur permettra de continuer à vivre dans la collectivité. L'immeuble offrira également aux locataires une salle polyvalente ainsi qu'une salle, une cuisine et une terrasse extérieure communes.

Tous les logements seront offerts à des prix abordables.

Le groupe Gimli Seniors' Residence (GSR) a dirigé le soutien communautaire à l'égard de l'ensemble. Une fois l'immeuble achevé, le gouvernement du Manitoba en conservera la propriété et conclura une entente de gestion avec le promoteur, le groupe GSR, qui gérera l'exploitation de la propriété.

jusqu'en mars 2019, la plus grande partie des fonds fédéraux ont été consacrés au logement abordable dans l'ensemble du dans le cadre de l'IDLA. Aux termes de l'IDLA, les provinces et les territoires se chargent de la conception et de l'application des programmes et ont la marge de manœuvre requise pour investir dans un éventail de programmes de logement abordable adaptés aux besoins et aux tensions éprouvés par les communautés en matière de logement.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

