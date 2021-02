Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'honorable David Eby, procureur général et ministre responsable du Logement, ont annoncé un engagement financier pour soutenir la construction d'un nouvel immeuble de 68 unités qui offrira des logements locatifs, à Kelowna, pour les individus à revenu faible ou modéré, les aînés, les familles et les personnes handicapées.

Le nouveau bâtiment à ossature de bois, de six étages et incluant un stationnement extérieur, sera situé au 555, avenue Fuller, à l'intersection de la rue Bertram, au cœur du centre-ville. L'immeuble offrira un mélange de logements, des studios aux appartements de deux chambres. L'immeuble a été conçu pour répondre aux normes de conception universelle et huit unités seront entièrement accessibles. Toutes les unités du bâtiment seront louées à des tarifs inférieurs à ceux du marché.

Le terrain appartient à la Ville de Kelowna, qui le met à la disposition de la Pathways Abilities Society, qui en assurera la gestion sur la base d'un bail à long terme.

Le nouvel immeuble portera le nom de Hadgraft Wilson Place, en reconnaissance de deux familles qui défendaient ardemment les droits des personnes handicapées et qui offraient un soutien considérable à la Pathways Abilities Society.

La construction débutera ce mois-ci et l'immeuble devrait ouvrir ses portes à l'automne 2022.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci, ici même au centre-ville de Kelowna, démontrent l'engagement de notre gouvernement à donner accès à des logements sûrs et abordables à des personnes seules, à des aînés, à des familles et à des personnes handicapées qui le méritent bien, tout en contribuant à la création de bons emplois pour la classe moyenne et à la stimulation de l'économie. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Ces 68 nouveaux logements abordables et de haute qualité contribueront à améliorer la vie de citoyens de Kelowna. Avec nos partenaires, nous construisons des logements que les gens ont les moyens de se permettre à Kelowna et dans l'ensemble de la province de la Colombie-Britannique. » - David Eby, procureur général et ministre responsable du logement

« Une communauté dynamique a besoin de logements de tous les types et de tous les prix. Cet aménagement permettra non seulement d'accroître le nombre de logements abordables dans la ville, mais aussi de soutenir le plan directeur officiel de la Ville et le désir d'avoir un centre-ville plus dense et plus agréable pour les piétons. » - Colin Basran, maire de Kelowna

« La Pathways Abilities Society est très heureuse que son projet de l'avenue Fuller se concrétise. Avec ce nouvel immeuble, Hadgraft Wilson Place, nous créerons plus de logements abordables pour les gens de notre communauté. Nous sommes reconnaissants de pouvoir collaborer avec nos nombreux partenaires communautaires, notamment la Ville de Kelowna et BC Housing. » - Charisse Daley, directrice générale, Pathways Abilities Society

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet immeuble est aménagé sur le territoire non cédé et sur les terres traditionnelles des Syilx (Okanagan).

reconnaît que cet immeuble est aménagé sur le territoire non cédé et sur les terres traditionnelles des Syilx (Okanagan). Le gouvernement du Canada investit 2,48 millions de dollars pour ce projet par le biais du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

investit 2,48 millions de dollars pour ce projet par le biais du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue 3,75 millions de dollars par l'entremise du fonds Investment in Housing Innovation et 3,95 millions de dollars par l'entremise du fonds Deepening Affordability.

Sans l'investissement supplémentaire de Deepening Affordability, les loyers auraient coûté plus de 200 dollars de plus par mois.

de plus par mois. Les gouvernements fédéral et provincial fournissent également un financement conjoint de 2,45 millions de dollars provenant de l'investissement dans le logement abordable (IDLA).

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Au moyen du FNCIL, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

travaillera avec des partenaires pour construire jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Depuis 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a pris des mesures pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables, notamment en investissant le plus gros montant de l'histoire de la Colombie-Britannique dans le logement abordable, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans.

Grâce à un plan de logement en 30 points lancé en 2018, le gouvernement provincial travaille avec des partenaires pour fournir 114 000 logements abordables sur 10 ans. Le plan a également introduit de nouvelles mesures visant à freiner la demande spéculative qui a fait augmenter le coût de la vie.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour en savoir plus sur les mesures prises par la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables aux Britanno-Colombiens, rendez-vous au : https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

